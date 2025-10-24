Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo Brondino, de 55 años, fue imputado por el femicidio de Daiana Mendieta, ocurrido en Gobernador Mansilla

La fiscal Emilce Reynoso le atribuyó el delito tras una audiencia de imputación en los Tribunales de Rosario del Tala. En los Tribunales de Rosario del Tala, Gustavo Brondino, de 55 años, fue imputado por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el martes 7 de octubre al fondo de un aljibe en una vivienda abandonada, a seis kilómetros de Gobernador Mansilla.

“Pino se negó a declarar”, informaron fuentes judiciales. En la audiencia, la fiscal Emilce Reynoso le atribuyó el delito de femicidio y dispuso que el acusado continúe bajo detención.

La audiencia de imputación se desarrolló en la mañana de este jueves y duró poco más de 30 minutos. Brondino ingresó a las 10:10 y salió a las 10:45, asistido por su abogado defensor Claudio Manfroni.

El imputado fue trasladado desde la Jefatura Departamental Tala, donde cumple prisión preventiva desde el 5 de octubre, tras haber amenazado con un arma a un grupo de policías durante un allanamiento.

El femicidio de Daiana Mendieta

Daiana había desaparecido el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20, cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa. Su familia perdió contacto minutos después.

Dos días más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en un camino vecinal, con las llaves puestas.

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado el martes 7 al fondo de un aljibe, con un golpe en la parte posterior del cráneo. El hallazgo se produjo en una zona rural a seis kilómetros de Mansilla, en el departamento Tala.

Desde el inicio, las sospechas recayeron sobre Brondino, vecino de la víctima y señalado por su entorno como una persona cercana a la joven. La Policía realizó dos allanamientos: uno en su vivienda y otro en un depósito que ocupaba.

Durante el primer operativo, el acusado amenazó a los agentes con un arma de fuego e intentó dispararse, lo que derivó en una causa paralela por resistencia a la autoridad y amenazas.

Por ese hecho, la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó 90 días de prisión preventiva, medida que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.