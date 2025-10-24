Uno Entre Rios | Policiales | Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo Brondino, de 55 años, fue imputado por el femicidio de Daiana Mendieta, ocurrido en Gobernador Mansilla

24 de octubre 2025 · 11:27hs
Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

La fiscal Emilce Reynoso le atribuyó el delito tras una audiencia de imputación en los Tribunales de Rosario del Tala. En los Tribunales de Rosario del Tala, Gustavo Brondino, de 55 años, fue imputado por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el martes 7 de octubre al fondo de un aljibe en una vivienda abandonada, a seis kilómetros de Gobernador Mansilla.

“Pino se negó a declarar”, informaron fuentes judiciales. En la audiencia, la fiscal Emilce Reynoso le atribuyó el delito de femicidio y dispuso que el acusado continúe bajo detención.

daiana mendieta: haran otra marcha para pedir justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Gustavo Brondino seguirá con arresto por 90 días. Está acusado del delito de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego.

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Daiana Magalí Mendieta (1).jpeg

La audiencia de imputación se desarrolló en la mañana de este jueves y duró poco más de 30 minutos. Brondino ingresó a las 10:10 y salió a las 10:45, asistido por su abogado defensor Claudio Manfroni.

El imputado fue trasladado desde la Jefatura Departamental Tala, donde cumple prisión preventiva desde el 5 de octubre, tras haber amenazado con un arma a un grupo de policías durante un allanamiento.

El femicidio de Daiana Mendieta

Daiana había desaparecido el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20, cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa. Su familia perdió contacto minutos después.

Dos días más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en un camino vecinal, con las llaves puestas.

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado el martes 7 al fondo de un aljibe, con un golpe en la parte posterior del cráneo. El hallazgo se produjo en una zona rural a seis kilómetros de Mansilla, en el departamento Tala.

Desde el inicio, las sospechas recayeron sobre Brondino, vecino de la víctima y señalado por su entorno como una persona cercana a la joven. La Policía realizó dos allanamientos: uno en su vivienda y otro en un depósito que ocupaba.

Durante el primer operativo, el acusado amenazó a los agentes con un arma de fuego e intentó dispararse, lo que derivó en una causa paralela por resistencia a la autoridad y amenazas.

Por ese hecho, la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó 90 días de prisión preventiva, medida que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Daiana Mendieta Gustavo Brondino femicidio Rosario del Tala
Noticias relacionadas
La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

homicidio del exjuez cura: definen que evidencias y testigos llegaran al juicio contra rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

caso gabriel gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policias ibalo y molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

ataque a policias en zona rural de la paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ver comentarios

Lo último

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Ultimo Momento
El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

La provincia
SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

Dejanos tu comentario