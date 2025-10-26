Comenzaron los comicios en la ciudad de Paraná y en todo el país por las elecciones 2025. A las 8 abrieron todos los centros de votación, que se mantendrán operativos hasta las 18, si bien se espera que el resultado preliminar se conozca a las 21. Las escuelas entrerrianas celebran los comicios.
Elecciones 2025: en imágenes, el voto de los entrerrianos
Desde las 8, los entrerrianos comenzaron a emitir su voto en cada una de las localidades. Se observa gran movimiento y mucha expectativa por la Boleta Única de Papel
En las elecciones legislativas 2025, los ciudadanos definen la nueva composición del Congreso de la Nación, con 127 bancas en juego en la Cámara de Diputados y 24 vacantes en el Senado. Es la primera vez que se utiliza el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), un método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
Para el oficialismo, el objetivo en estos sufragios se centró en cautivar al tercio de votantes que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. En este sentido, se estipula que La Libertad Avanza "pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos".
Escuelas entrerrianas
En el caso de la escuela N° 13 Gobernador Ricardo López Jordán los comicios se celebran con algunas demoras ya que los fiscales y autoridades de mesa están fiscalizando por primera vez con la Boleta Única de Papel.
La Escuela primaria N° 193 Pedro Giachino de barrio San Agustín abrio sus puertas a las 8 y recibió votantes de todas las edades.
Al lado se encuentra la Escuela secundaria Bazan y Bustos donde fiscales trabajarán arduamente hasta el cierre de los comicios.
UNO estuvo presente en la Escuela N°197 Héroes de Malvinas, ubicada en General Gervasio Artigas y Almirante Cochrane.
La Escuela N° 16 "El Tambor de Tacuarí" de Colonia Ensayo se sumó a la jornada eleccionaria.
Una de las escuelas más conocidas de la zona céntrica de Paraná, es la Escuela Primaria N 3 Bernardino Rivadavia. Alrededor de las 9 estuvo prácticamente sin votantes.
A pesar de la poca concurrencia, una paranaense aprovechó para vender tortas fritas 3 x $1.000 y algunas golosinas. Vendió todo antes de las 10 de la mañana.
En la Escuela "3 de Febrero" N° 28 de San Benito hubo poca concurrencia de gente esta mañana.
Durante la jornada eleccionaria en el Colegio Privado D118 Nuestra Señora de Lujan, no se registran inconvenientes ya que los ciudadanos cumplen con su deber cívico de manera muy rápida con el nuevo sistema de votación.