Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Avanza un sistema frontal que provocará inestabilidades en Entre Ríos. Para este viernes se prevén lluvias y tormentas aisladas en distintos horarios

16 de octubre 2025 · 09:42hs
Foto: Archivo UNO

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes 17 de octubre ingresará un sistema frontal a Entre Ríos y el centro del país que podría provocar inestabilidades en distintas zonas. En cuanto a este jueves se espera una jornada de calor intenso, con máximas de hasta 31 grados. Además, se prevé que el cielo comience a estar mayormente nublado.

SMN Altas temperaturas calor río Paraná (19).jpg

El calor que predominará este jueves se disipará este viernes, ya que un frente frío comenzará a cambiar las condiciones del tiempo. Para mañana se prevén lluvias y tormentas aisladas en distintos horarios. No serían fenómenos intensos. Esta situación provocará un alivio en las temperaturas. Se espera un descenso térmico que se sentirá fundamentalmente el sábado.

No hay anuncio de lluvias para el fin de semana.

Por sectores

*En Uruguay, Gualeguaychú, Colón, Tala e Islas del Ibicuy anticipan posibles lluvias aisladas para este viernes de mañana.

*En Gualeguay y Victoria se indican probables lluvias aisladas para este viernes de mañana.

*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se prevén posibles tormentas aisladas para este viernes de tarde.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se esperan tormentas aisladas este viernes de tarde.

