Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Tras la disputa de la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral M19, los cruces serán Jockey-Duendes y Atlético del Rosario-Estudiantes.

25 de octubre 2025 · 19:31hs
Con la disputa de la cuarta fecha, culminó la fase clasificatoria en el Torneo Regional del Litoral M19 de rugby y están los cruces de semifinales en los dos bloques que se establecieron oportunamente. Las semifinales se disputarán el sábado 8 de noviembre, mientras que las finales serán el sábado 15.

Los resultados del bloque A fueron los siguientes: Santa Fe RC 30 (5)-Jockey (1), CRAR 7 (0)-Estudiantes 42 (5), Atlético del Rosario 55 (5)-CRAI 35 (1) y Duendes 38 (5)-Old Resian 5 (0).

Las posiciones son: Zona 1: Jockey 16 puntos, Estudiantes 16; CRAI 14 y Old Resian 9. Zona 2: Atlético del Rosario 15, Duendes 10, Santa Fe RC 9 y CRAR 1.

Los cruces de semifinales serán Jockey-Duendes y Atlético del Rosario-Estudiantes.

Mientras que los resultados de la tercera fecha del bloque B fueron: Universitario de Santa Fe 20 (4-)-Tilcara 10 (0), GER 31 (5)-Universitario de Rosario 11 (0), Logaritmo 8 (0)-Los Caranchos 22 (4) y Rowing 43-Univesitario de Santa Fe 0 (0). Libre: Tilcara.

Las posiciones son: Zona 1: Rowing 11 puntos, GER 10, Tilcara 5 y Logaritmo 0.

Zona 2: Universitario de Santa Fe 9 puntos, Los Caranchos 6 y Universitario de Rosario 5.

Las semifinales serán Rowing -Los Caranchos y Universitario de Santa Fe-GER.

Fuente: Tercer Tiempo

