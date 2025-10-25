Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Tras la disputa de la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral M19, los cruces serán Jockey-Duendes y Atlético del Rosario-Estudiantes.

Estudiantes derrotó a CRAR por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral M19.

Con la disputa de la cuarta fecha, culminó la fase clasificatoria en el Torneo Regional del Litoral M19 de rugby y están los cruces de semifinales en los dos bloques que se establecieron oportunamente. Las semifinales se disputarán el sábado 8 de noviembre, mientras que las finales serán el sábado 15.

Los resultados del bloque A fueron los siguientes: Santa Fe RC 30 (5)-Jockey (1), CRAR 7 (0)-Estudiantes 42 (5), Atlético del Rosario 55 (5)-CRAI 35 (1) y Duendes 38 (5)-Old Resian 5 (0).

Las posiciones son: Zona 1: Jockey 16 puntos, Estudiantes 16; CRAI 14 y Old Resian 9. Zona 2: Atlético del Rosario 15, Duendes 10, Santa Fe RC 9 y CRAR 1.

Los cruces de semifinales serán Jockey-Duendes y Atlético del Rosario-Estudiantes.

El Bloque B del Torneo Regional del Litoral M19

Mientras que los resultados de la tercera fecha del bloque B fueron: Universitario de Santa Fe 20 (4-)-Tilcara 10 (0), GER 31 (5)-Universitario de Rosario 11 (0), Logaritmo 8 (0)-Los Caranchos 22 (4) y Rowing 43-Univesitario de Santa Fe 0 (0). Libre: Tilcara.

Las posiciones son: Zona 1: Rowing 11 puntos, GER 10, Tilcara 5 y Logaritmo 0.

Zona 2: Universitario de Santa Fe 9 puntos, Los Caranchos 6 y Universitario de Rosario 5.

Las semifinales serán Rowing -Los Caranchos y Universitario de Santa Fe-GER.

Fuente: Tercer Tiempo