Ante la presencia de lluvias en la provincia, Salud recuerda las medidas de prevención del dengue

Brindan recomendaciones para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, a raíz de las intensas lluvias en la región.

25 de octubre 2025 · 16:54hs
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, se insta a la población a tomar medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, del zika y de la chikungunya, luego de las recientes lluvias y el aumento de la humedad en la provincia.

Desde la Dirección General de Epidemiología se recordó que este mosquito se reproduce en agua estancada, incluso en pequeños recipientes como tapitas, macetas, baldes o piletas. Por ello, sobre todo ante las últimas precipitaciones registradas en todo el territorio provincial, es primordial revisar patios, jardines, terrazas y techos, eliminando cualquier elemento que pueda acumular agua.

Descacharrización

Es fundamental el compromiso individual para sostener estas medidas, ya que el dengue no se transmite de persona a persona sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Hay que tener en cuenta que los criaderos más frecuentes de esta especie incluyen objetos que acumulan agua, desde latas y botellas hasta bebederos de animales y llantas en desuso.

LEER MÁS: Dengue: prevenir, concientizar y hacer la tarea en casa

Asimismo, se reitera que las recomendaciones de prevención incluyen el uso de repelentes al aire libre, mosquiteros en ventanas y puertas, y ropa protectora durante las horas de mayor actividad del mosquito, entre media mañana y el anochecer. También se aconseja limpiar canaletas, rejillas y cortar el pasto para reducir posibles criaderos.

Por su parte, ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, erupciones en la piel, náuseas o vómitos, se exhorta a acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones.

