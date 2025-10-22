Entre Ríos: hay alerta por tormentas y lluvias intensas

El SMN emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, que se desarrollarán entre la madrugada y la mañana del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, que se desarrollarán entre la madrugada y la mañana del viernes. Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y un marcado descenso de temperatura.

La advertencia es para el viernes en horas de la madrugada y la mañana en siete departamentos de la zona oeste de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Las temperaturas aumentarán este miércoles y jueves hasta los 32 grados. Desde el sábado se pronostica un descenso de los valores térmicos y mejores condiciones de manera gradual.