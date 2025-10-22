Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: hay alerta por tormentas y lluvias intensas

El SMN emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, que se desarrollarán entre la madrugada y la mañana del viernes

22 de octubre 2025 · 09:55hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, que se desarrollarán entre la madrugada y la mañana del viernes. Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y un marcado descenso de temperatura.

La advertencia es para el viernes en horas de la madrugada y la mañana en siete departamentos de la zona oeste de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

