Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

La profesora Estela Leguizamón ha dedicado gran parte de su vida a ayudar de manera desinteresada a otras personas, ya sea como voluntaria del sector de oncología del Hospital Materno Infantil San Roque, participando del programa Abuelos en Acción o colaborando con el comedor comunitario de la parroquia San Miguel, entre otros actos solidarios.

Hace 10 años que lucha contra un cáncer de mama y, como consecuencia del tratamiento, perdió el 80 por ciento de la audición en sus dos oídos. Estos inconvenientes de su salud lejos estuvieron de bajonearla, sino que le dieron más fuerzas para continuar con su propósito.

Su lucha y las labores que lleva adelante generó que fuera reconocida en más de una ocasión. La última distinción le fue otorgada por el Rotary Club, por su entrega a la comunidad.

Además, Estela tiene una destacada trayectoria deportiva, ya que fue capitana de la selección entrerriana de maxibásquet, es una referente local del newcom –colaboró en dos libros de la disciplina– y dicta clases de golf croquet para adultos mayores en el complejo de barrio El Sol. Su vínculo con el deporte fue importante para forjar ese espíritu difícil de claudicar.

La labor de Estela Leguizamón

“La última distinción que me realizaron fue a partir de una investigación sobre mi trayecto de vida, en mi desempeño biopsicosocial. Como profesora de educación especial cuento con más de 40 años de trayectoria; mientras que en el aspecto deportivo he representado durante 12 años a Entre Ríos en los Juegos Evita, logrando destacados resultados. También jugué más de 30 años al básquet, con experiencia en certámenes Panamericanos y Mundial. Pero creo que una de las cosas más importantes que hago es mi dedicación a los adultos mayores. Llevo cinco años dando clases de golf croquet como voluntaria en el complejo El Sol, donde trabajo con alrededor de 40 personas. También damos tejo, disciplina en la que también soy árbitro, y bochas”, repasó Leguizamón alguna de sus labores.

“Es un grupo muy grande con el que trabajamos junto con el profesor Cristian Catalano –prosiguió–.Considero que a las personas mayores se las tiene relegadas y en este grupo las ayudamos a que puedan ser felices. El deporte debe vincular a las personas y ser un camino para su bienestar, tanto físico como emocional”.

A pesar de luchar durante una década contra la enfermedad y de ser una persona de 73 años, Estela considera que eso no debe ser una excusa para no realizar actividades físicas: “Hay que inculcarles a los adultos mayores que no deben ser sedentarios, ya que eso es lo que provoca y complica los problemas de salud. Quienes puedan hacerlo deben salir de sus casas y realizar alguna actividad adaptada a sus tiempos y posibilidades, pero no quedarse. Cada vez que veo a una persona mayor la charlo e intento de convencerla para que empiece a caminar, que le va a hacer bien”.

“Hace 10 años que trabajo en las colonias para adultos mayores de la Municipalidad y me quedo con el grupo de los de más de 80 años, a quienes les realizo una atención personalizada. Me satisface ver como progresan y son felices. Ellos deben recuperar calidad de vida y para eso es importantísimo que se mantengan activos. Además, al ser todos de una edad similar, se entienden y pueden disfrutar de la charla o los mates posteriores a cada práctica. Son momentos de felicidad que disfruta con poco”, remarcó.

Su trabajo no se limita en Paraná, sino que también lleva adelante labores en Santa Fe, donde coordina “un grupo de biciturismo para personas sordas. Empezaron tres personas y ahora son más de 40. Es una manera de transmitirles que esta discapacidad no es un impedimento”.

Su lucha contra el cáncer de mama

Leguizamón también se refirió a cómo convive con el cáncer de mama y considera que “esta enfermedad ha significado un cambio en mi vida, ya que ahora la veo de otra manera e intento disfrutarla en cada instante. Trato de ser ordenada y respetuosa con el tratamiento, cumpliendo siempre con lo que me piden los médicos y colaborando con toda mi voluntad para afrontar el tratamiento”.

Además, se refirió a la hipoacusia que padece desde hace unos cinco años: “Cuando fui perdiendo la audición no me sentí mal, sino que aprendí a convivir con esta dificultad. Nada puede impedir que salgas adelante”.