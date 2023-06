Represión en Jujuy: turista relató su pesadilla

El hombre estaba de paso en Purmamarca cuando se dieron los hechos protagonizados por la policía que responde a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, y precandidato a presidente del radicalismo por Juntos por el Cambio.

Cristian Oviedo relató la angustiosa situación de la que fue víctima: "Estábamos haciendo base en Salta y salimos para Jujuy con la intensión de ir a conocer Purmamarca y Tilcara. Estaba la gente manifestándose, la policía había empezado a reprimir del otro lado. Me acerqué con la intensión de saber si iban a dar una solución o si efectivamente, había rumores que iban a empezar a tirar piedras, balazos de goma”, comenzó se explicación el turista Oviedo.

“Me asusté; estábamos en un auto rentado. Cuando me acerco, estaba mirando toda la situación, de repente vienen dos policías, me agarran sin explicarme nada. Es una situación que cada vez que se me viene a la cabeza me hace quebrar", agregó en llanto el joven visitante.

"No me preguntaron ni cómo me llamaba, me agarraron del brazo, entre dos personas me metieron como si fuese un delincuente cuando solamente era turista, quería venir a conocer Jujuy. Jamás tuve problemas con la policía, jamás tuve una denuncia penal”, agregó conmocionado.

El joven turista que, en medio de la represión, quedó detenido en una cárcel de Jujuy, tras los hechos protagonizados por la policía de Gerardo Morales en la provincia norteña

“Me metieron dentro del camión; había una abogada que decía: “decime tu nombre y apellido”. Cuando quise decirle mi nombre y apellido el policía me tapó la boca. Me cubren con una manta la camioneta y me meten adentro", puntualizó en su descripción de lo sucedido

"Vos te lo buscaste”, eran las palabras del policía que me había agarrado adentro de la camioneta. Solamente ahorcado me llevaron a una comisaría; de la comisaría, sin declarar nada, de la comisaría me trasladaron a Alto Comedero que yo, en mi inocencia y sin conocer la provincia, le mando un mensaje a mi hermano y le digo: “nos están llevando a un comedor”. No sabía jamás que era un servicio penitenciario", explicó el turista.

Luego terminó de relatar su penosa aventura en Jujuy diciendo: "Y (pasé) un día encerrado en el servicio penitenciario, privado de mi libertad. Algo totalmente triste. Antes de que me había largado a llorara al ver la represión”.