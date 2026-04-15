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Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional

Este miércoles, en el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos y se hizo acreedor de $2.336.425.276,50.

15 de abril 2026 · 22:02hs
En el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos. 

En el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos. 

En el sorteo de este miércoles hubo un ganador en el sorteo Tradicional del Quini 6. El ganador es de la ciudad santafesina de Casilda y se hizo acreedor de $2.336.425.276,50. En el Siempre Sale hubo 12 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos, y cobrarán cada uno $24.070.749,75.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el sorteo de domingo se pondrán en juego $4.600 millones.

Tres apostadores acertaron en La Segunda  del Quini 6 y se hicieron millonarios. 

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Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 24-09-35-07-06-04. Un apostador acertó todos los números y se llevó $2.336.425.276,50. El ganador es de Casilda, en la provincia de Santa Fe.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-34-01-35-41-05. En la modalidad no hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 38-27-37-30-35-26. Tampoco hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.942.774.470.

Por último, en el Siempre Sale hubo 12 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43-44-10-42-00-19 y cobrarán cada uno $24.070.749,75. Uno de los que acertaron los números es de Entre Ríos.

Quini 6 apostador Millonario Tradicional
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