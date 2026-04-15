En el sorteo de este miércoles hubo un ganador en el sorteo Tradicional del Quini 6. El ganador es de la ciudad santafesina de Casilda y se hizo acreedor de $2.336.425.276,50. En el Siempre Sale hubo 12 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos, y cobrarán cada uno $24.070.749,75.
Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional
Este miércoles, en el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos y se hizo acreedor de $2.336.425.276,50.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el sorteo de domingo se pondrán en juego $4.600 millones.
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Todos los sorteos del Quini 6
En el Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 24-09-35-07-06-04. Un apostador acertó todos los números y se llevó $2.336.425.276,50. El ganador es de Casilda, en la provincia de Santa Fe.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-34-01-35-41-05. En la modalidad no hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.
En La Revancha, en tanto, aparecieron el 38-27-37-30-35-26. Tampoco hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.942.774.470.
Por último, en el Siempre Sale hubo 12 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43-44-10-42-00-19 y cobrarán cada uno $24.070.749,75. Uno de los que acertaron los números es de Entre Ríos.