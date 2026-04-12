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Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

Tres apostadores ganaron uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Además, en el Siempre Sale hubo 119 ganadores.

12 de abril 2026 · 22:11hs
Tres apostadores acertaron en La Segunda  del Quini 6 y se hicieron millonarios. 

Tres apostadores acertaron en La Segunda  del Quini 6 y se hicieron millonarios. 

Tres apostadores se repartieron uno de los pozos millonarios que puso en juego este domingo el Quini 6. Aquí, cada uno de los afortunados se hizo acreedor de $713.630.000. Además, en el Siempre Sale hubo 119 ganadores, seis de los afortunados nacieron en Entre Ríos.

LEER MÁS: Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron los siguientes números: 01-14-41-33-38-44. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, se acumulan para el próximo miércoles $2.140.000.

Otra vez los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

En tanto que, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 03-08-18-32-42-17. Aquí se registraron tres ganadores con seis aciertos y cada uno se llevará 713.630.000 millones de pesos.

Por su parte, en La Revancha aparecieron estos números: 22-13-41-19-25-40. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del miércoles se pondrán en juego $1.608.013.134.

Por último, en el Siempre Sale salieron los siguientes números: 26-08-36-14-22-05. Hubo 119 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de $3.212.000. Aquí seis ganadores son oriundos de Entre Ríos.

Quini 6 Apostadores La Segunda Millonarios
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