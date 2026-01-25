Quini 6: un apostador ganó más $1.270 millones en La Segunda

Este domingo se registró un ganador en La Segunda del Quini 6 y se hizo de un premio de más $1.270 millones. En tanto, hubo 14 ganadores en el Siempre Sale.

Un apostador ganó más $1.270 millones en La Segunda del Quini 6.

El Quini 6 volvió a ser protagonista este domingo y en esta oportunidad dejó un ganador de más $1.270 millones en la modalidad La Segunda. En tanto que en el Siempre Sale hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los $27 millones.

En tanto que desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego $13.400.000.000.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el Siempre Sale

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números ganadores fueron: 42-16-07-20-00-21. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que para el miércoles se acumulan más de $5.789 millones para el próximo sorteo.

En La Segunda, en tanto, salieron 38-22-33-32-10-15. En este modalidad, un bonaerense acertó los seis números y se alzó con un premio de más $1.270.

En tanto, en La Revancha del Quini 6, los números sorteados fueron 10-21-34-07-33-45. Acá no hubo ganadores y el pozo acumulado supera los $5.521 millones para el próximo torneo.

Por último, en el Siempre Sale los números ganadores: 12-40-13-18-38-10. Aquí hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los $27 millones.