Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno es de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 14 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $ 21.707.745,43.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego $13.350.000.000.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números que vieron la luz fueron: 11-17-31-18-14-08. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo para el domingo será de $5.512 millones.

En tanto que en La Segunda, salieron los siguientes números: 42-01-20-32-07-21. Tampoco hubo ganadores en esta especialidad y el pozo superó los 993 millones pesos.

En tanto, en La Revancha, los números sorteados fueron 35-37-43-00-38-33. El pozo quedó vacante y para el próximo sorteo supera los 5.407 millones pesos.

Por último, en el Siempre Sale del Quini 6, los números ganadores: 08-06-40-31-33-27. En esta modalidad hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los $ 21.707.745,43. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.