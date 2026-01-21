Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno es de Entre Ríos.

21 de enero 2026 · 21:54hs
Otra vez los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Otra vez los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 14 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $ 21.707.745,43.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego $13.350.000.000.

quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el siempre sale

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el Siempre Sale

Este miércoles, los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

LEER MÁS: Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números que vieron la luz fueron: 11-17-31-18-14-08. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo para el domingo será de $5.512 millones.

En tanto que en La Segunda, salieron los siguientes números: 42-01-20-32-07-21. Tampoco hubo ganadores en esta especialidad y el pozo superó los 993 millones pesos.

En tanto, en La Revancha, los números sorteados fueron 35-37-43-00-38-33. El pozo quedó vacante y para el próximo sorteo supera los 5.407 millones pesos.

Por último, en el Siempre Sale del Quini 6, los números ganadores: 08-06-40-31-33-27. En esta modalidad hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los $ 21.707.745,43. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Según el Indec, la actividad económica disminuyó en noviembre.

Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, anunció quite de beneficios a familias con motos que generen ruidos molestos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

A diciembre de 2025, se contabilizan más de 6 millones de planes sociales, lo que representa un aumento de 50% respecto a la administración de Alberto Fernández

Planes sociales alcanzan la cifra récord de seis millones

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Mauricio Colello calificó de extrema gravedad institucional el hallazgo de cámaras

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Mauricio Colello calificó de extrema gravedad institucional el hallazgo de cámaras

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Policiales
El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Ovación
La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

La provincia
Mauricio Colello calificó de extrema gravedad institucional el hallazgo de cámaras

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Dejanos tu comentario