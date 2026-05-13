Quini 6: los pozos millonarios otra vez quedaron vacantes

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale hubo nueve ganadores.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron nueve apostadores que cobrarán más de 35 millones de pesos cada uno.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 13-26-34-06-02-00. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.932.472.382.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron los siguientes: 27-04-13-00-01-34. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo sorteo pondrá en juego $1.199.025.677.

En tanto que en La Revancha aparecieron estos números: 18-38-17-05-27-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.213.761.409.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 15-37-26-36-00-40. Hubo nueve ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $35.467.389.