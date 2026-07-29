Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado este miércoles. Tres apostadores ganaron más de $126.000.000 en el Siempre Sale

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado en la noche de este miércoles. En tanto que en el Siempre Sale hubo tres ganadores y cada uno se lleva $126.157.176.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo habrá en juego 11.300 millones de pesos.

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

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En el sorteo Tradicional salieron los siguientes números: 02-38-34-27-37-00. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $5.654.021.411.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 03-01-06-00-10-35. Tampoco hubo ganadores y para el próximo sorteo se pondrán en juego $2.939.909.212.

Por otra parte, en La Revancha aparecieron estos números 42-28-24-06-32-39. También el pozo quedó vacante, por lo tanto, el domingo se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale pudieron verse los siguientes números: 15-35-30-39-17-36. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $126.157.176. Uno es de Capital Federal, otro de Buenos Aires y el restante de Río Negro.