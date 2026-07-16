Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos

Ningún apostador logró acertar las seis cifras en las modalidades más importantes del Quini 6 durante el sorteo de este jueves.

La expectativa de miles de apostadores de todo el país volvió a quedar en suspenso luego de que los principales pozos del Quini 6 no encontraran ganadores. Así lo confirmó la Lotería de Santa Fe, que informó que ninguna de las apuestas acertó los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y La Revancha.

De esta manera, el pozo total acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord de 9.800 millones de pesos , lo que promete incrementar el interés de los jugadores en todo el territorio nacional.

Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Tradicional: el pozo mayor sigue creciendo

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron:

19 - 22 - 25 - 30 - 37 - 42

No hubo apostadores con seis aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante. En consecuencia, para el próximo domingo se pondrán en juego $4.480.780.248.

La Segunda también quedó vacante

En La Segunda, las bolillas favorecidas fueron:

01 - 05 - 16 - 21 - 33 - 34

Al igual que ocurrió en la modalidad Tradicional, ningún jugador consiguió acertar la combinación completa, por lo que el premio continúa acumulándose.

Para el próximo sorteo, esta modalidad ofrecerá un pozo de $1.766.668.050.

Sin ganadores en La Revancha

La modalidad La Revancha tampoco tuvo apostadores con seis aciertos.

Los números sorteados fueron:

04 - 18 - 22 - 31 - 34 - 39

El pozo quedó nuevamente vacante y para el próximo domingo se acumularán $1.438.984.742.

Tres afortunados ganaron en el Siempre Sale

La única modalidad que entregó premios importantes fue el Siempre Sale, que permite ganar con seis, cinco o cuatro aciertos.

Los números sorteados fueron:

03 - 21 - 31 - 34 - 37 - 42

En esta oportunidad hubo tres apostadores con cinco aciertos, quienes se repartirán el premio principal.

Cada uno recibirá $114.102.540. Según informó la Lotería de Santa Fe, dos de los ganadores realizaron sus apuestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el tercero corresponde a la provincia de Córdoba.

Más de 450 ganadores en el Pozo Extra

Por otra parte, el Pozo Extra también distribuyó premios entre cientos de participantes.

En total hubo 457 ganadores, quienes percibirán $437.636,76 cada uno.

Se viene un domingo con un pozo histórico del Quini 6

Con los principales premios acumulados, el próximo sorteo del Quini 6 se perfila como uno de los más atractivos del año. Los 9.800 millones de pesos que estarán en juego generan una enorme expectativa entre los apostadores, quienes buscarán convertirse en los próximos millonarios.