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Anses: cronograma de pagos del miércoles

Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%

15 de julio 2026 · 12:01hs
Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas

Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15%.

Anses oficializó el aumento de las asignaciones familiares

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Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Los nuevos montos para Autónomos registran una suba vinculada a la movilidad previsional y alcanzan a todas las categorías, según datos de ARCA

ARCA actualizó la cuota de los autónomos

La ministra de Seguridad confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas, carteles ni mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante la semifinal.

Banderas de Malvinas: Monteoliva avaló la prohibición para el partido entre Argentina e Inglaterra

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

Anses Cronograma
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