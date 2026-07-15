ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15%.
Anses: cronograma de pagos del miércoles
Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%
15 de julio 2026 · 12:01hs
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 2.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.