Anses: cronograma de pagos del miércoles

Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%

Continúa el cronograma de pagos de Anses de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal con aumento del 2,15%

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15%.

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.