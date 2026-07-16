Argentina va por la gloria y en Sauce Montrull invitan a vivir la final en pantalla gigante

La Selección Argentina jugará la final el domingo con España y la localidad entrerriana prepara todo para ver el partido juntos.

El seleccionado argentino disputará este domingo una nueva final del Mundial 2026 y la expectativa crece en todo el país. En Sauce Montrull, el Municipio convocó a vecinos y familias a reunirse frente al edificio comunal para seguir el partido en pantalla gigante y alentar juntos a la Scaloneta.

La ilusión de ver nuevamente a la Selección Argentina peleando por el título del mundo moviliza a millones de hinchas en todo el país. Tras una destacada campaña en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará este domingo escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol argentino. En ese marco, el Municipio de Sauce Montrull organizó una transmisión especial de la gran final en pantalla gigante. La convocatoria será desde las 15, frente al edificio municipal, con el objetivo de que vecinos y visitantes compartan una jornada cargada de emoción, pasión y aliento para la Albiceleste.

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A través de las redes sociales oficiales, la comuna invitó a la comunidad a asistir con sillones, banderas, camisetas y todos los elementos para vivir una verdadera fiesta popular, alentando al conjunto nacional en busca de una nueva estrella.

La expectativa es enorme y se espera una importante concurrencia de familias y grupos de amigos que seguirán el encuentro en un ambiente festivo. Como ocurrió en cada presentación de la Selección durante el torneo, el sentimiento argentino volverá a copar las calles con la esperanza de celebrar un nuevo campeonato del mundo.

Sauce Montrull se suma así a las distintas localidades del país que preparan espacios públicos para acompañar a la Selección en un partido que promete mantener en vilo a todo el pueblo argentino y que podría marcar otro capítulo inolvidable para el fútbol nacional.