Racing derrotó 4-1 a Defensa y Justicia en Quilmes por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Belgrano en la próxima instancia del certamen. Promisorio debut de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de la Academia, que lo ganó de punta a punta y hasta se dio el lujo de que Maravilla Martínez falle un penal en el segundo tiempo.
Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final
En el debut oficial de Vojvoda, Racing resolvió con solvencia el cruce ante el Halcón de Varela y avanzó a la próxima ronda. Fue 4 a 1.
Julio Vaccari hizo su reestreno en el conjunto de Florencio Varela luego de su paso por Independiente.
Matko Miljevic abrió la cuenta con un golazo desde afuera del área y Marcos Rojo amplió la ventaja desde los doce pasos en la primera mitad.
En los últimos 45 minutos, Leandro Fernández descontó para el Halcón, Santiago Sosa anotó rápidamente el 3-1 del equipo de Avellaneda y Maravilla Martínez puso cifras definitivas en el final del encuentro.
Lo que sigue para Racing
Con este resultado, la Academia se medirá ante Belgrano de Córdoba -que dejó en el camino a Gimnasia de Jujuy por penales-, por los octavos de final con día y horario a confirmar. Los dirigidos por Julio Vaccari, que también estaba haciendo su estreno como entrenador tras la salida de Mariano Soso, quedaron eliminados de la competencia.