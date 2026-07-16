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Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final

En el debut oficial de Vojvoda, Racing resolvió con solvencia el cruce ante el Halcón de Varela y avanzó a la próxima ronda. Fue 4 a 1.

16 de julio 2026 · 20:46hs
Racing festejó ante Defensa en Quilmes.

Copa Argentina.

Racing festejó ante Defensa en Quilmes.

Racing derrotó 4-1 a Defensa y Justicia en Quilmes por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Belgrano en la próxima instancia del certamen. Promisorio debut de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de la Academia, que lo ganó de punta a punta y hasta se dio el lujo de que Maravilla Martínez falle un penal en el segundo tiempo.

Julio Vaccari hizo su reestreno en el conjunto de Florencio Varela luego de su paso por Independiente.

Racing vuelve al rueda este jueves.

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Racing llegó a su noveno título de Reserva, división en la que no se coronaba desde 1963.

Racing es el campeón del torneo de Reserva

Matko Miljevic abrió la cuenta con un golazo desde afuera del área y Marcos Rojo amplió la ventaja desde los doce pasos en la primera mitad.

En los últimos 45 minutos, Leandro Fernández descontó para el Halcón, Santiago Sosa anotó rápidamente el 3-1 del equipo de Avellaneda y Maravilla Martínez puso cifras definitivas en el final del encuentro.

Lo que sigue para Racing

Con este resultado, la Academia se medirá ante Belgrano de Córdoba -que dejó en el camino a Gimnasia de Jujuy por penales-, por los octavos de final con día y horario a confirmar. Los dirigidos por Julio Vaccari, que también estaba haciendo su estreno como entrenador tras la salida de Mariano Soso, quedaron eliminados de la competencia.

Racing Defensa y Justicia Copa Argentina
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