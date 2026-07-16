Entre Ríos financiará un programa para asistir a quienes sufran pérdidas por sequías e inundaciones con compensaciones económicas.

Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores ante sequías e inundaciones.

Con una inversión inicial de un millón de dólares, de los cuales 700.000 serán aportados por el Gobierno provincial, Entre Ríos puso en marcha el Programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura, una herramienta destinada a brindar respaldo económico a pequeños productores frente a pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio durante la Exposición Rural de Palermo, donde presentó el esquema junto a autoridades del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Se trata del primer seguro multirriesgo de estas características impulsado por la provincia y tendrá como objetivo inicial proteger a productores de maíz, aunque el plan prevé una implementación progresiva que alcance a otras actividades agropecuarias.

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La iniciativa busca ofrecer una respuesta rápida frente a contingencias como sequías e inundaciones, dos fenómenos que en los últimos años provocaron importantes pérdidas económicas en el sector productivo entrerriano.

Durante la presentación, Frigerio sostuvo que el programa constituye un paso trascendental para fortalecer una de las principales actividades económicas de la provincia.

"Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía", afirmó.

El mandatario explicó que la decisión de comenzar por el cultivo de maíz responde al papel estratégico que tiene esta producción dentro de la economía provincial. Recordó que Entre Ríos se destaca por transformar proteína vegetal en proteína animal, abasteciendo a importantes cadenas de valor como la avícola, la lechera, la porcina y la bovina.

Cobertura para pequeños productores

El programa funcionará inicialmente como una prueba piloto destinada a productores de maíz que posean hasta 200 hectáreas sembradas. La cobertura alcanzará un máximo de 100.000 hectáreas durante la primera campaña y será totalmente gratuita para los beneficiarios durante el primer año.

En caso de declararse una emergencia climática y verificarse pérdidas productivas, el seguro prevé compensaciones económicas directas que irán desde los 50 dólares por hectárea cuando el daño supere el 50% del rendimiento esperado, hasta 150 dólares por hectárea cuando las pérdidas excedan el 80% de la producción estimada.

La inversión total prevista asciende a un millón de dólares. El Gobierno provincial aportará 700.000 dólares, mientras que el resto será financiado mediante el esquema asegurador diseñado junto al Iapser y compañías privadas radicadas en Entre Ríos.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que el objetivo es sostener el funcionamiento de una cadena productiva clave para la economía provincial.

"La cadena del maíz es fundamental para Entre Ríos. Cuando una sequía o una inundación afectan la producción, toda la cadena de valor sufre las consecuencias. Por eso es importante contar con una herramienta que permita sostener la actividad y garantizar la continuidad del sistema productivo", explicó.

El funcionario remarcó que el nuevo seguro complementará el régimen vigente de Emergencia Agropecuaria, aunque permitirá una respuesta mucho más rápida para asistir a los productores afectados.

Activación automática

Uno de los aspectos innovadores del programa será el mecanismo de activación del seguro. La cobertura comenzará a operar automáticamente cuando la provincia declare la emergencia climática y los parámetros objetivos obtenidos mediante sistemas de geolocalización indiquen que se registraron daños compatibles con las condiciones previstas en la póliza.

Este sistema evitará largos procesos administrativos y reducirá los tiempos de verificación de pérdidas en el campo, permitiendo que los fondos lleguen con mayor rapidez a los productores.

El gerente técnico del Iapser, Bruno Campanero, señaló que la iniciativa también tiene un fuerte impacto sobre la seguridad alimentaria.

"Entre Ríos produce aproximadamente la mitad de los pollos que se consumen en el país. El maíz es un insumo indispensable para esa producción y para otras cadenas ganaderas. Acompañar a los pequeños productores significa garantizar el abastecimiento de alimentos y sostener el desarrollo regional", afirmó.

Implementación gradual

El Gobierno provincial indicó que esta primera etapa constituye el punto de partida de un esquema que podrá extenderse en los próximos años a otras actividades agropecuarias, incorporando nuevos cultivos y ampliando el universo de beneficiarios.

La intención oficial es consolidar un sistema permanente de administración del riesgo climático que permita reducir la vulnerabilidad del sector frente a eventos extremos, cada vez más frecuentes debido a la variabilidad climática.

Desde la administración provincial consideran que el nuevo seguro representa una herramienta inédita para Entre Ríos, ya que combina financiamiento público, participación del mercado asegurador y criterios objetivos para la asignación de compensaciones, brindando previsibilidad a los pequeños productores y fortaleciendo una de las principales actividades económicas de la provincia.