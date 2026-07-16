Con la presencia de Marcos Kremer, Los Pumas tienen el equipo confirmado

El seleccionado de rugby, Los Pumas, buscan cerrar con un triunfo ante Inglaterra en Santiago del Estero este sábado.

Los Pumas afrontarán este sábado un nuevo desafío internacional cuando reciban a Inglaterra por la tercera y última fecha de la fase inicial del Nations Championship. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde el seleccionado argentino intentará despedirse de la primera etapa del certamen con una victoria frente a uno de los rivales más exigentes del rugby mundial.

Entre los protagonistas del equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a destacarse el entrerriano Marcos Kremer , una de las piezas fundamentales del seleccionado nacional y uno de los referentes de la defensa argentina. El tercera línea nacido en Concordia será nuevamente titular con la camiseta número 7 y buscará aportar toda su intensidad, liderazgo y experiencia en un partido de enorme exigencia.

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Kremer continúa consolidándose como uno de los jugadores más importantes de Los Pumas. Con 82 tests internacionales, el forward entrerriano se ha convertido en un símbolo del rugby argentino gracias a su entrega, fortaleza física y agresividad para recuperar la pelota, características que lo transforman en una pieza indispensable dentro del esquema de Contepomi.

El duelo ante Inglaterra representa una nueva oportunidad para que el concordiense vuelva a ser protagonista en una cancha donde Los Pumas ya escribieron páginas importantes de su historia reciente.

Un historial ampliamente favorable para Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse luego del vibrante partido disputado en noviembre pasado en Twickenham, donde el seleccionado nacional estuvo muy cerca de llevarse una histórica victoria, aunque finalmente cayó por un ajustado 27-23.

El historial refleja el dominio inglés. En 31 enfrentamientos, Inglaterra consiguió 24 triunfos, mientras que Los Pumas lograron cinco victorias y empataron en dos oportunidades.

La última alegría argentina frente al conjunto de la Rosa jugando como local ocurrió en 2009, cuando el equipo nacional se impuso 24-22 en la ciudad de Salta.

Santiago del Estero, una plaza invicta

El estadio Madre de Ciudades volverá a recibir al seleccionado argentino en una provincia que le sienta muy bien a Los Pumas.

Hasta el momento disputaron dos encuentros oficiales en Santiago del Estero y ambos terminaron con festejos argentinos.

La primera presentación fue el 16 de julio de 2022, cuando derrotaron a Escocia por un emocionante 34-31.

La segunda llegó el 21 de septiembre de 2024, con otra victoria histórica al imponerse 29-28 frente a Sudáfrica, uno de los grandes candidatos del rugby mundial.

Ahora, el conjunto nacional buscará mantener ese invicto y regalarle otra alegría al público santiagueño.

Dos cambios para enfrentar a Inglaterra

Respecto al equipo que derrotó a Gales por 35-21 en San Juan durante la segunda fecha del certamen, Felipe Contepomi realizará dos modificaciones en la formación titular.

Mayco Vivas ingresará en la primera línea por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni reemplazará a Lucio Cinti en el centro de la cancha, aportando toda su experiencia para enfrentar a un rival de primer nivel.

Otra de las novedades pasa por el banco de suplentes, donde aparece Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia, quien tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos de la temporada con la camiseta argentina.

Marcos Kremer, el motor del pack argentino

Más allá de las variantes, todas las miradas estarán puestas en Marcos Kremer.

El entrerriano se ha ganado un lugar de privilegio dentro del seleccionado por su capacidad para dominar el contacto físico, su intensidad defensiva y su liderazgo en los momentos más complicados de cada encuentro.

Su tarea será determinante para frenar el poderío del pack inglés, considerado uno de los más fuertes del planeta.

Además de su habitual trabajo en los tackles y las formaciones fijas, Kremer aporta experiencia y personalidad a un plantel que continúa renovándose bajo la conducción de Contepomi.

Cada partido reafirma su condición de referente y de uno de los jugadores argentinos con mayor reconocimiento en el rugby internacional.

Los Pumas buscan terminar en alza

Argentina llega al compromiso con un balance equilibrado en el Nations Championship.

En el debut cayó frente a Escocia por 47-38 en Córdoba, mientras que una semana más tarde consiguió una sólida recuperación al derrotar a Gales por 35-21 en San Juan, resultado que fortaleció la confianza del plantel.

Inglaterra, en tanto, comenzó el certamen con una contundente derrota frente a Sudáfrica por 45-21, aunque luego mostró toda su capacidad ofensiva al superar con autoridad a Fiji por 73-8.

El choque promete ser uno de los más atractivos de la fecha por la jerarquía de ambos seleccionados y por la histórica rivalidad que mantienen.

La formación de Los Pumas

Felipe Contepomi confirmó el siguiente equipo para enfrentar a Inglaterra:

Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Matías Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.