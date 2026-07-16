Se realizaron procedimientos y se incautó vehículos, celulares, armas y hubo detenidos para avanzar en la investigación del crimen de Sebastián Barreto.

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante.

La Policía de Entre Ríos detuvo a cinco hombres durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Diamante, en el marco de la investigación por el homicidio de Sebastián Barreto, de 31 años, ocurrido la noche del martes.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, el cual, según las primeras averiguaciones, sería ajeno a los festejos por la victoria de la Selección Argentina.

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Cuatro allanamientos

Por disposición de la Justicia, se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego de distintos calibres y dos vehículos que serán sometidos a peritajes.

Además, fueron detenidos cinco hombres de 50, 45, 36, 25 y 23 años, quienes quedaron alojados en la Alcaidía Policial a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y la recepción de nuevas pruebas para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer la mecánica del homicidio de Sebastián Barreto.