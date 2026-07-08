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Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

Un bonaerense ganó más de $363 millones en el sorteo del Siempre Sale del Quini 6. En tanto que, los pozos millonarios, quedaron vacantes.

8 de julio 2026 · 21:50hs
Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador acertó seis números del Siempre Sale. 

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador acertó seis números del Siempre Sale. 

En la noche de este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y allí se registró un ganador en la modalidad Siempre Sale. El afortunado, oriundo de la localidad de González Catán, Provincia de Buenos Aires, ganó la suma de $363.300.228

Por otra parte, todos los pozos más importantes quedaron vacantes por lo que desde la Lotería de Santa Fe confirmaron para el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.

Un paranaense se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Quini 6: un paranaense se hizo millonario en La Revancha

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

LEER MÁS: Quini 6: un paranaense se hizo millonario en La Revancha

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 40-27-37-03-05-43. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.019.561.774.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 26-32-24-22-05-28. Aquí tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo se pondrán en juego $1.209.514.169.

Por su parte, en La Revancha aparecieron estos números: 29-19-15-05-39-44. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron 17-04-40-20-15-42. Aquí hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $363.300.228. El ganador es oriundo de González Catán, Buenos Aires.

Quini 6 apostador Siempre Sale Sorteo Pozos millonarios
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