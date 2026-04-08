Este miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 66 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $4.445.707,09.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Los principales pozos millonarios quedaron vacantes este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6. En el Siempre Sale, hubo 66 ganadores, seis de Entre Ríos.
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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 01-44-16-34-32-31. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.865.473.924.
En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 33-31-15-45-34-03. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo sorteo habrá en juego $1.865.473.924.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-24-36-12-40-18. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.136.508.926.
Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 08-32-12-23-00-36. Hubo 66 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $4.445.707,09. Seis son de Entre Ríos.