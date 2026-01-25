Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

El accidente en ruta 12 involucra a un Chevrolet Prisma y un Volkswagen Gol. El conductor del Prisma, alcoholizado, fue sometido a alcoholemia por Seguridad Vial.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

25 de enero 2026 · 15:56hs
Accidente en Ruta 12: conductor alcoholizado y colisión con camión involucra a dos vehículos.

Accidente en Ruta 12: conductor alcoholizado y colisión con camión involucra a dos vehículos.

Este domingo, un accidente de tránsito ocurrió en la ruta 12, cerca de Colonia Avellaneda, entre un Chevrolet Prisma, un Volkswagen Gol y un camión. Según los primeros informes, el conductor del Prisma, bajo los efectos del alcohol, colisionó contra el camión. Fue sometido a un control de alcoholemia, cuyos resultados aún no han sido confirmados, según pudo saber UNO.

Como consecuencia del choque, el Volkswagen Gol, que circulaba detrás del Prisma, también se vio involucrado en el incidente al no poder evitar el impacto. El hecho generó un "choque en cadena", complicando aún más la situación en la vía.

choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de cerrito

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Una camioneta cayó a una zanja tras un despiste en la ruta 18. 

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

LEER MÁS: Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Accidente en ruta 12: dos vehículos involucrados tras impacto con camión y conductor alcoholizado

Volkswagen Gol y Chevrolet Prisma.jpeg

En el Gol viajaba una mujer, aunque no se ha confirmado su estado de salud ni otros detalles sobre su identidad. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades de la comisaría de San Benito y Seguridad y Prevención Vial intervinieron rápidamente para controlar la situación y gestionar el tránsito, lo que permitió minimizar las demoras en la circulación.

Las causas exactas del accidente están siendo investigadas, y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales.

Ruta 12 Prisma Accidente de tránsito
Noticias relacionadas
victoria: una mujer sufrio fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

un can antinarcoticos detecto droga en el baul de un vehiculo en chajari

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas.

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Ver comentarios

Lo último

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ultimo Momento
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Policiales
Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Ovación
Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

El TC Mouras abre el telón nacional

El TC Mouras abre el telón nacional

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

La provincia
Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Recurso hídrico: junto a la comunidad de Las Tunas, la Provincia impulsa la gestión integrada

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Dejanos tu comentario