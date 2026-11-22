Será el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres autoconvocadas de Santa Elena, departamento La Paz, organizan una marcha para visibilizar la problemática y exigir respuestas institucionales.

Tristemente, la localidad del norte entrerriano fue noticia en la última semana por dos hechos graves de violencia de género: uno ocurrió el domingo 15, donde un hombre agredió a una mujer y fue detenido; y el segundo, y más grave, fue el lunes 16, cuando un sujeto ingresó a la vivienda de su ex, la asfixió y la golpeó. Por ese hecho, fue imputado Miguel Kaiyer por intento de femicidio y desde el viernes se encuentra alojado en la Unidad Penal de Paraná.

La jornada de protesta se llevará a cabo el miércoles 25 a partir de las 10 de la mañana, teniendo como punto de encuentro la Plaza Centenario. Desde allí, las manifestaciones se dirigirán hacia la Comisaría N° 15 local y posteriormente hacia el Juzgado de Paz.

"No es un problema privado"

En diálogo con UNO, Erica Ortigoza, una de las organizadoras autoconvocadas remarcó que la violencia machista es un problema social que concierne a toda la comunidad de Santa Elena. "Lo que nos pasa a las mujeres en Santa Elena no es un problema privado, no es un chisme, no es una cosa de pareja. Es violencia, y la violencia contra las mujeres es un acto repudiable que nos duele a todas".

Sobre las acciones necesarias para frenar esta situación, enfatizó: "Y esto solo se para de una manera, visibilizándolo, poniéndole nombre y cuidándonos entre todas. Por eso este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos autoconvocamos".

Para finalizar, la referente hizo un llamado directo a la participación masiva: "Porque no solo sobreviví hoy elijo vivir sin miedo. Nuestra fuerza es más grande que cualquier golpe. Te esperamos, no faltes".