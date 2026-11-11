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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. En el Siempre Sale hubo seis ganadores y cada uno se lleva $56.785.482.

11 de noviembre 2026 · 22:19hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este miércoles. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este miércoles. 

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale, en tanto, hubo seis ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $56.785.482.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 40-02-37-32-24-25. En este especialidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 06-33-37-28-00-17. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.691.533.603.

Mientras que en La Revancha aparecieron estos números: 37-36-27-15-40-42. Aquí el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.080.651.968.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 28-38-33-36-27-10. Hubo seis ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $56.785.482. Ninguno de los afortunados es de Entre Ríos.

Quini 6 Apostadores Pozos millonarios Siempre Sale
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