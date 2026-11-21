10 trabajadores del Hospital Garrahan tienen un pedido de cesantía.. En tanto, otros 28 empleados serán suspendidos por veinte días sin goce de sueldo.

Trabajadores del Garrahan fueron sancionados por la toma de la Dirección Médica

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron este viernes las sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores de la salud, luego de un sumario administrativo que se había iniciado debido a la toma de las oficinas de la Dirección Médica del establecimiento, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

De ese grupo, diez tienen un pedido de cesantía , aunque uno solo se haría efectivo de inmediato, mientras que los otros nueve cuentan con tutela gremial. En tanto, otros 28 empleados serán suspendidos por veinte días sin goce de sueldo.

A través de un comunicado, los representantes del hospital señalaron que "hace un año, un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica. Este hecho fue de una gravedad absoluta, considerando que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país.Todo lo hicieron bajo el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos".

"El nuevo Garrahan"

"Pero en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo. Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños, recibirá la sanción correspondiente", agregaron.

Además, destacaron que "el Garrahan transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber lugar para quien infrinja las normas y perjudique este proceso".