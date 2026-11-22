Desde el gobierno provincial difunden información útil para proteger a la fauna silvestre ante las crecidas. El director de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza, subrayó la importancia de concientizar a conductores y transportistas que transiten especialmente por la zona del Delta del Paraná

El director de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza, subrayó la importancia de concientizar a conductores y transportistas que transiten especialmente por la zona del Delta del Paraná sobre los cambios de comportamiento en animales ante la crecida del río: "Al disminuir o desaparecer los territorios emergidos en la llanura de inundación, que a nivel normal del río son refugios para nuestra fauna nativa, los animales buscan lugares altos y secos, espacios que suelen ser los taludes de las rutas que atraviesan zonas de humedales" .

"Por ello, como gobierno provincial solicitamos la disminución de velocidad de tránsito como única herramienta válida para reducir los atropellamientos. Esto debe darse en toda la provincia, pero focalizarse en tres tramos: la ruta 174 correspondiente al enlace vial Rosario-Victoria, el tramo de la ruta 12 entre Gualeguay y Médanos; y entre Ceibas Médanos por la ruta nacional 14 hasta Campana. Toda esta fauna no tiene otro lugar hoy en día donde refugiarse, y caso contrario tendrá lugar una disminución importante de las poblaciones", sumó el director.

Cuidados de la fauna local

Asimismo, Aceñolaza, remarcó la importancia de respetar el hábitat natural de la fauna insular, recordando que se recomienda no transitar en zonas isleñas con mascotas: "Ante el incremento del caudal de agua en la cuenca alta del río Uruguay, producto del fenómeno El Niño, la superficie de las islas y bancos de arena disminuye notablemente. Esos espacios son el ambiente propicio para aves migratorias que anidan en los arenales, como atíes y rayadores; este proceso tiene lugar solamente en la temporada estival".

"Al llegar visitantes a estos espacios, como por ejemplo los Bancos de Caraballo, se genera un conflicto entre el uso de la gente y la nidificación de estas especies. En esto es muy importante indicar a los que van a los bancos de arena, que no lleven consigo perros, ni aún atados. Es sabido que los dueños no poseen control sobre los animales una vez liberados en el banco de arena, por lo que los mismos no solo espantan a las aves adultas, sino que dañan los nidos; como también hemos tenido casos de depredación de pichones y huevos. Hay que tener en cuenta que estas especies no tienen ni otro lugar ni otro momento para reproducirse, y la acción de las mascotas es recurrentemente la que estamos viendo como la más perjudicial para las aves", añadió.