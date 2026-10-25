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Quini 6: este domingo se sortea un pozo estimado de 4.000 millones de pesos

El Quini 6 sortea este domingo un pozo estimado de 4.000 millones de pesos. La transmisión comenzará a las 21.15 y podrá seguirse por la televisión y YouTube.

25 de octubre 2026 · 19:35hs
Quini 6: este domingo se sortea un pozo estimado de 4.000 millones de pesos.

Quini 6: este domingo se sortea un pozo estimado de 4.000 millones de pesos.

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este domingo 25 de octubre, con un pozo estimado de $4.000 millones. La extracción se realizará a las 21.15 en la sede de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo por televisión y a través de su canal oficial de YouTube.

Entre las señales que transmitirán el sorteo se encuentran Telefe Santa Fe y Canal 9 Litoral. También estará disponible la transmisión por internet para quienes quieran conocer los números de cada modalidad.

Cómo funciona el Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado: el dinero destinado a premios es variable y se conforma con un porcentaje de la recaudación. Es organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Revancha

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 y registrar su jugada en una agencia oficial habilitada. Allí recibirá un comprobante con los números seleccionados y las modalidades contratadas.

El ticket permite verificar la apuesta y deberá conservarse para acreditar un eventual premio.

Las modalidades y los premios

La propuesta comprende el Tradicional, que incluye el Primer Sorteo y La Segunda, además de la Revancha y el Siempre Sale. Las condiciones de premiación dependen de cada modalidad.

En el Tradicional se contemplan premios para quienes obtengan seis, cinco o cuatro aciertos. Para participar de las modalidades adicionales es necesario haber realizado la apuesta correspondiente al Tradicional.

Los valores de las jugadas están sujetos a las actualizaciones que disponga la organización, por lo que deben consultarse en las agencias oficiales.

Cuándo y dónde seguir el sorteo

Los sorteos se realizan habitualmente los miércoles y domingos a las 21.15. El monto anunciado para cada edición depende de la recaudación y de los pozos acumulados.

La extracción de este domingo podrá verse por Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe. Los resultados deberán cotejarse con el extracto oficial.

Quini 6 Pesos domingo
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