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Córdoba y San Juan sintieron un sismo de entre 3 y 4 de magnitud

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada en la provincia de Córdoba. En San Juan marcó 3.8.

1 de julio 2026 · 12:17hs
Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada en la provincia de Córdoba. En San Juan marcó 3.8.

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada en la provincia de Córdoba. En San Juan marcó 3.8.

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Córdoba y fue percibido en distintas ciudades, lo que generó numerosos reportes de vecinos a través de las redes sociales. En tanto, en San Juan se sintió un movimiento de 3.8 el lunes 29.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a la 1:34 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. Además, se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

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El organismo indicó que el temblor alcanzó una magnitud de 4 y se sintió con mayor intensidad en Deán Funes y Soto. También fue percibido, aunque con menor fuerza, en Villa de Soto y Capilla del Monte, según consignó TN.

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Sin embargo, el alcance del fenómeno fue mayor. Usuarios de redes sociales reportaron que el movimiento también se sintió en la ciudad de Córdoba, especialmente en edificios, y en otras localidades como Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario y distintos puntos de Sierras Chicas y el valle de Punilla.

Vecinos en alerta

El temblor generó un aluvión de mensajes de vecinos que relataron haber percibido el movimiento durante la madrugada, apenas ocurrió el fenómeno.

Se trata del segundo sismo registrado en la provincia en apenas dos días. En la madrugada del martes 30 de junio, a las 3:30, el Inpres había informado otro movimiento sísmico de magnitud 2,4, con epicentro ubicado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

Sismo Córdoba San Juan
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