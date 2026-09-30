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Argentina y Brasil proyectan casi 19.000 vuelos y 3,7 millones de asientos para 2026

Récord entre Argentina y Brasil: en 2026 habrá 18.775 vuelos y 3,7 millones de asientos. El turismo crece a la par pese a la tensión entre Milei y Lula.

30 de septiembre 2026 · 13:54hs
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Argentina y Brasil proyectan casi 19.000 vuelos y 3,7 millones de asientos para 2026.

Más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, Argentina y Brasil atraviesan un momento de fuerte crecimiento en su conectividad aérea. Durante 2026, ambos países alcanzarán un récord de 18.775 vuelos previstos, un 7,5% más que el año anterior.

La oferta contempla 25 rutas regulares y 21 estacionales que conectan siete ciudades argentinas con 15 destinos brasileños. En total, se proyectan unos 3,7 millones de asientos disponibles entre ambos países, consolidando una de las principales conexiones aéreas de Sudamérica.

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El crecimiento de los vuelos también acompaña el aumento del turismo. Entre enero y agosto de 2026, Brasil recibió más de 6,4 millones de turistas extranjeros, de los cuales 2,24 millones fueron argentinos. Además, el 53,35% de los visitantes que llegaron desde Argentina lo hizo por vía aérea. Iinfobae

La cifra representa un incremento del 9,4% respecto del mismo período de 2025 y marca el mayor volumen de llegadas registrado durante los primeros ocho meses de un año. Para Brasil, Argentina continúa siendo uno de los principales mercados emisores de turistas.

El crecimiento de la conectividad se produce pese al contexto de tensión diplomática entre los gobiernos de Milei y Lula. En los últimos meses, la relación bilateral atravesó nuevos cruces y derivó, entre otras medidas, en el retiro del embajador brasileño Julio Bitelli y en el pedido de regreso a Buenos Aires del representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

En paralelo, Brasil busca ampliar las opciones para los viajeros argentinos y llevar la conectividad más allá de destinos tradicionales como Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis. La estrategia apunta especialmente al nordeste brasileño, una región que viene incrementando su oferta turística y su infraestructura hotelera y aeroportuaria.

Según Embratur, los vuelos entre el nordeste de Brasil y Argentina crecieron un 9,52% por encima de la media nacional. Actualmente, siete ciudades de esa región cuentan con conexiones directas con Buenos Aires, Córdoba o Rosario, con 1.785 vuelos previstos durante 2026 y más de 327.000 asientos disponibles.

Desde Embratur también señalaron que la mayor cantidad de conexiones permite diversificar los itinerarios, favorecer estadías más prolongadas y generar actividad económica en nuevas regiones. El organismo brasileño espera, además, que la próxima temporada de verano sea una de las más importantes de los últimos años para el flujo turístico entre ambos países.

A este escenario se suma la expectativa por el Mundial femenino de fútbol de 2027, que tendrá a Brasil como sede. Las autoridades turísticas brasileñas ya comenzaron a promocionar el evento en Argentina con el objetivo de atraer visitantes y aprovechar la competencia para generar un crecimiento sostenido del turismo.

Mientras la relación política atraviesa un período de tensión, los números del transporte aéreo muestran una tendencia diferente: más rutas, más vuelos y una creciente cantidad de argentinos que eligen Brasil como destino turístico.

Argentina Javier Milei Lula da Silva
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