Uno Entre Rios | La Provincia | Quini 6

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Un apostador de Corrientes se quedó con el sorteo Revancha del Quini 6, llevándose nada menos que una cifra superior a los 8 mil millones de pesos.

15 de febrero 2026 · 22:06hs
Un apostador ganó una fortuna con el sorteo Revancha del Quini 6.

Un apostador ganó una fortuna con el sorteo Revancha del Quini 6.

Un apostador se quedó este domingo con el sorteo Revancha del Quini 6, llevándose nada menos que una cifra superior a los 8 mil millones de pesos. La apuesta se realizó en la provincia de Corrientes y los números que produjeron un nuevo millonario fueron el 07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 12, 26, 41, 24, 06 y 40, números que no favorecieron a ningún apostados, por lo que el pozo de 7.273.081.113 de pesos quedará acumulado para el próximo sorteo.

En el Quini 6 otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo 3.346.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03, 38, 43, 17, 34 y 21. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.513.628.953.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 11, 13, 14, 36, 07 y 37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevándose $8.061.570.084,60. Es de la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes.

En el Siempre Sale hubo 59 ganadores que acertaron los cinco siguientes números 26, 07, 04, 39, 12 y 22. Cobrarán cada uno $6.850.800,15. Cinco son de la provincia de Entre Ríos.

Quini 6 revancha Corrientes
Noticias relacionadas
El Gabinete Productivo de la Región Centro definió una agenda común. 

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

mas del 70 por ciento de los casos de cancer infantil se puede curar con diagnostico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Policiales
Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

La provincia
Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Dejanos tu comentario