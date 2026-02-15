Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Un apostador de Corrientes se quedó con el sorteo Revancha del Quini 6, llevándose nada menos que una cifra superior a los 8 mil millones de pesos.

Un apostador se quedó este domingo con el sorteo Revancha del Quini 6 , llevándose nada menos que una cifra superior a los 8 mil millones de pesos. La apuesta se realizó en la provincia de Corrientes y los números que produjeron un nuevo millonario fueron el 07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37.

En el sorteo Tradicional salieron el 12, 26, 41, 24, 06 y 40, números que no favorecieron a ningún apostados, por lo que el pozo de 7.273.081.113 de pesos quedará acumulado para el próximo sorteo.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03, 38, 43, 17, 34 y 21. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.513.628.953.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 11, 13, 14, 36, 07 y 37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevándose $8.061.570.084,60. Es de la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes.

En el Siempre Sale hubo 59 ganadores que acertaron los cinco siguientes números 26, 07, 04, 39, 12 y 22. Cobrarán cada uno $6.850.800,15. Cinco son de la provincia de Entre Ríos.