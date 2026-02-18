Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Un apostador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y se hizo acreedor de $600.000.000. El ganador es de Laboulaye, Córdoba.

18 de febrero 2026 · 21:56hs
No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

La modalidad Revancha del Quini 6 volvió a dejar un ganador en el sorteo realizado en la noche de este miércoles. El afortunado es oriundo de la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba, y ganó $600.000.000. Además, hubo otros 18 ganadores en el Siempre Sale.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 40-26-30-02-00-23. En este modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.453.053.509.

Un apostador ganó una fortuna con el sorteo Revancha del Quini 6.

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

En el Quini 6 otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-17-15-22-11-25. Aquí no hubo ganadores y para el próximo sorteo habrá en juego $1.693.601.349.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 45-08-31-37-05-17. Un solo afortunado acertó todos los números y se llevó $600.000.000. La boleta se jugó en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 14-02-10-09-28-38. Aquí hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $15.053.634. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

Quini 6 apostador La Revancha Córdoba
Noticias relacionadas
Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo 3.346.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos del sorteo

La cartera que dirige Sandra Pettovello intimó a UTA y La Fraternidad.

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

La UIA, entidad conducida por Martín Rapallini, mostró su preocupación por el cierre de Fate. 

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

la empresa de neumaticos fate cierra tras 80 anos y despide a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Ultimo Momento
El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

El Gobierno intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicio este jueves

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Policiales
Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ovación
Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

La provincia
En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Dejanos tu comentario