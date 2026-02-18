Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

Un apostador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y se hizo acreedor de $600.000.000. El ganador es de Laboulaye, Córdoba.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

La modalidad Revancha del Quini 6 volvió a dejar un ganador en el sorteo realizado en la noche de este miércoles. El afortunado es oriundo de la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba, y ganó $600.000.000. Además, hubo otros 18 ganadores en el Siempre Sale.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 40-26-30-02-00-23. En este modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.453.053.509.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-17-15-22-11-25. Aquí no hubo ganadores y para el próximo sorteo habrá en juego $1.693.601.349.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 45-08-31-37-05-17. Un solo afortunado acertó todos los números y se llevó $600.000.000. La boleta se jugó en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 14-02-10-09-28-38. Aquí hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $15.053.634. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.