¿Quién era el argentino que combatía para Ucrania y fue asesinado por un dron ruso?

Emmanuel Vilte: el argentino piloto de drones que murió combatiendo para Ucrania

Emmanuel Vilte (1).jpeg

Vilte era experto en drones FPV, que permiten volar como si el piloto estuviera dentro del dispositivo. Barrientos lo describió como un profesional sin igual: "Era uno de los mejores. Tenía una estabilidad de vuelo con apenas el 0,5% de error de trayectoria, algo dificilísimo de lograr. Podía subir un dron por escaleras como si caminara, y llegar a blancos a 10 kilómetros con precisión quirúrgica. Todos preguntaban por él".

Respetado por comandantes, participó en operaciones críticas sin apoyo aéreo ni cobertura. Fue pieza clave en incursiones como la secreta misión en Kursk, en territorio ruso, donde destruyeron antenas y cámaras rusas con el Escuadrón Valquiria, abriendo paso a la artillería ucraniana.

Su muerte fue parte de un operativo de inteligencia rusa que lanzó al menos ocho drones sobre objetivos clave. El dron Shahed lo encontró descansando en una vivienda utilizada por pilotos: "Fue el blanco de un ataque quirúrgico. Los rusos sabían que él descansaba allí", reveló Barrientos.

Un error de seguridad (el vehículo del escuadrón estacionado afuera) facilitó la localización del objetivo: "El protocolo de seguridad se había roto", agregó Barrientos.

Rusia habría obtenido información sobre su ubicación gracias a un desertor estadounidense que entregó datos sobre soldados extranjeros: "A partir de eso, los rusos empezaron a buscar a todos los latinos. Era parte de una campaña de intimidación en redes. ‘Esto le va a pasar a los extranjeros que luchen por Ucrania’, advertían".

Aunque otros sobrevivieron al bombardeo, Vilte fue el único fallecido: "Los rusos sabían que ahí había pilotos. No fue casual. Es preferible para ellos destruir una casa de pilotos antes que una base con infantería", explicó Barrientos.

Vilte llegó al frente ucraniano con formación militar argentina, motivado por un fuerte sentido del deber: "Siempre hablaba del Ejército argentino con respeto, era un admirador de los soldados de Malvinas. Pero también decía que allá nunca vio acción, que vino a Ucrania porque sentía que estaba preparado para pelear en una guerra".

Al inicio combatió como infante, donde sufrió una experiencia traumática al intentar rescatar a dos compañeros colombianos: "Ahí quedó muy tocado. Me contó que se sintió rodeado de inexpertos. Decía ‘me ponen en peligro’. Eso lo llevó a buscar otra función".

Su transición a piloto fue impulsada por los videos de Barrientos en TikTok: "Me escribió por TikTok preguntando cómo podía convertirse en piloto de drones porque quería salir de la trinchera", recordó.

En la Brigada 225, se formó como autodidacta: "Estudiaba ocho, doce horas al día. Aprendió sobre clima, presión atmosférica, frecuencias de onda… Por eso lo mandaron a Rusia, sin avisarle. Ya en el vehículo, cuando cruzaban la frontera, le dijeron ‘bienvenido a Rusia’", relató Barrientos.

En Kursk, Vilte cumplió una misión de alto riesgo destruyendo ocho antenas con sólo veinte drones: "Su eficiencia dejó impactado a los altos mandos".

Tenía un fuerte código ético: "Una vez detectó a dos rusos escondidos bajo un árbol. Estaban abrazados, esperando el final. Uno le hacía señas con la mano pidiendo piedad. Emmanuel desvió el dron y lo estrelló lejos. Me dijo ‘me dio lástima, quizás un día me pase a mí y quiera que me dejen vivir’", contó Barrientos.

"Sin embargo, con él no tuvieron piedad", lamentó.

Sus compañeros lo apodaban “Coca” porque no tomaba agua, solo gaseosa: "Decía 'si no me mata un ruso, me mata la diabetes'", recordó Barrientos.

Fanático de Racing, llevaba la camiseta celeste y blanca bajo el uniforme: "Le gustaba ir al frente con los colores puestos".

Su vida familiar también lo marcó profundamente. Dedicó un mensaje en Instagram a su hija Sofía al cumplir un año: "Feliz cumpleaños mi pequeña Sofía… Agradezco a tu mami y tu abuela que te cuidan los meses que estoy fuera de casa".

Sobre su esposa, escribió: "Sofía y vos son lo más preciado que tengo. Me cambiaron la vida, que antes no era feliz… Desde el primer día que nos conocimos hablamos de tener hijos".

Hoy, sus compañeros lo recuerdan como un referente: "Fue buscado, rastreado y eliminado por su eficacia y compromiso", resumieron.

Declaraciones proporcionadas por Infobae.