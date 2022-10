Propone un Consejo de la Magistratura "independiente de los partidos"

"Si ustedes observan los otros candidatos, claramente se nota la prioridad de los intereses partidarios y no hablan de abogacía, sino de justicia en términos políticos, partidarios", se diferenció.

Además de Vázquez, compiten el ex presidente del Consejo de la Magistratura y referente del radicalismo, Miguel Piedecasas, y el ex consejero y ex diputado nacional del justicilaismo, Héctor Recalde.

La actual consejera va por un segundo período acompañada en segundo lugar por el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, Ignacio Segura; la expresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, María del Carmen Besteiro; y Rubén Ramos, secretario General de Abogados del Estado.

"Es importante que los colegas voten"

La abogada enfatizó "la importancia" de la elección del martes 18 y puso como ejemplo que el Consejo de la Magistratura Nacional elige los nuevos magistrados de la Justicia Federal, los criterios de distribución de infraestructura para el funcionamiento de los juzgados y detenta el poder disciplinario sobre los jueces.

"No es lo mismo que estas funciones estén a disposición de intereses de la política o del ejercicio de la abogacía, ya que ello implica consecuencias directas en el acceso real de justicia para todos y todas", remarcó Vázquez. "Por eso, es tan importante que los colegas este 18 de octubre se acerquen a votar", insistió.

La abogada, consejera y académica propuso avanzar en "una justicia ágil, inclusiva, moderna y principalmente con perspectiva de género" y a "elevar los estándares de la justicia argentina creando unidades de control de calidad institucional y buenas prácticas judiciales".

"En lo particular, proponemos crear un observatorio destinado al cumplimiento de las leyes arancelarias e intervenir cuando se dicten irregularidades en los honorarios de los profesionales haciendo respetar los mínimos", ilustró en declaraciones a UNO.

"Proponer crear una clínica de estudios de jurisprudencia e innovación argumentativa para los profesionales. Como así también, crear la matricula federal digital para agilizar el ejercicio y la interacción entre profesionales de distintas provincias".

También señaló la necesidad de que los Colegios Profesionales puedan tener una opinión vinculante ante el Consejo de la Magistratura.

Propuestas locales

Del orden local, la candidata de la lista 1 mencionó: "En Paraná es evidente la problemática edilicia y urgentemente se requiere una ampliación reactivar el proyecto de trasladar al Comando de la Segunda Brigada Blindada, el Tribunal Oral Federal, los juzgados federales y el centro de cómputos de la Secretaría Electoral".

La ampliación y traslado "ayudaría a los profesionales a trabajar en mejores condiciones" observó y subrayó: "este retraso es un claro ejemplo cuando los intereses políticos están por encima de los intereses de la abogacía, hace 14 años que está paralizada esa obra". Además, se comprometió a "bregar para abrir la delegación de la Escuela del Consejo de la Magistratura Nacional y facilitar el acceso a las mismas actualizaciones que tienen a disposición los Magistrados y Magistradas".

"Como ven, nuestro proyecto se sustenta en acciones concretas para el ejercicio de la abogacía y a partir de allí, mejorar el acceso a la justicia, no hablamos de cuestiones macros sin arraigo en la realidad, ya que ello esconde los verdaderos intereses de los partidos políticos", remató Vázquez.