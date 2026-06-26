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La CGT anunció un plan de lucha que concluirá en un paro y una marcha nacional

La central obrera resolvió avanzar con una estrategia contra las políticas del Gobierno. Sin embargo, aún no puso fecha a las medidas.

26 de junio 2026 · 07:35hs
La CGT anunció un plan de lucha que concluirá en un paro y una marcha nacional

La CGT anunció este jueves la construcción de un plan de acción contra las políticas del Gobierno que terminará en un paro nacional y una marcha federal, pero sin fijar fechas. No hubo precisiones de medidas, pero sí que articularán con las dos CTA y otros sectores afectados, como las pymes. También se decidió la preparación de un programa político para la construcción de una alternativa de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

Tras el creciente malestar sindical por el avance de la reforma laboral, se esperaba que este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaría medidas de fuerzas luego de la reunión de su Consejo Directivo. Algunos sectores pedían un paro general de 36 horas. Otros impulsaban un "paro a la francesa", con cese de actividades por sectores y acciones directas escalonadas. Al final, se optó por la segunda opción, pero habrá que esperar para su puesta en marcha.

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Ante el cierre por tiempo indeterminado y el atraso salarial en la planta La China que la empresa Granja Tres Arroyos tiene en Concepción del Uruguay, la conducción del Confederación General del Trabajo (CGT) Creará una mesa ampliada. Lo confirmó el triunviro Cristian Jerónimo.

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Las medidas de fuerza tendrán un carácter claramente opositor. Serán "en reclamo de una revisión de todas y cada uno de los hechos que viene haciendo este gobierno contra el mundo del trabajo, de las instituciones gremiales, de las prestaciones de salud, de los jubilados, de la educación", explicó el triunviro Jorge Sola (seguros) en una conferencia de prensa dada junto a su compañero en la conducción cegetista Octavio Argüello (camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceygor (SATSAID), consignó Ámbito Financiero.

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Sin fecha para el paro

"Por cuestiones de táctica y estrategia", Sola esquivó en más de una oportunidad la precisión de una fecha del paro general, que sería el quinto en el gobierno de Javier Milei. Según afirmaron a Ámbito participantes de la reunión, antes de definirlo deben "generar un ambiente de protesta social permanente". Para ello, buscarán articular con otros reclamos, como el de las universidades, los jubilados y las pymes. La semana que viene armarán una mesa de organización que tendrá como misión articular con esos sectores.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el avance de la reforma laboral. Sola se quejó por la reglamentación de la norma hecha por el Gobierno y exigió al Contencioso Administrativo para que declare la "inconstitucionalidad" de los más de 80 artículos de la norma cuestionados por la CGT. El triunviro advirtió que esta demora genera una enorme "inseguridad jurídica" porque, pronóstica, la ley terminará cayendo en la Justicia. El Gobierno se muestra confiado en qué no pasará.

Otro tema que se llevó gran parte de la reunión en Azopardo fue la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo impulsada por el Gobierno, valiéndose de la reforma laboral. Ante una consulta de Ámbito, Sola afirmó que cada gremio afectado está llevando adelante un reclamo judicial para frenarla, lo que podría sumarle mayor incertidumbre a las próximas negociaciones de cada sector.

CGT paro Marcha
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