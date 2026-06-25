Senado: el oficialismo dejó caer la sesión para no tratar el caso de Manuel Adorni El Senado no sesionó este jueves por falta de quórum y no se pudo tratar el pedido de interpelación a Manuel Adorni 25 de junio 2026 · 12:09hs

El Senado no sesionó este jueves por falta de quórum y no se pudo tratar el pedido de interpelación a Manuel Adorni

El Senado no sesionó este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, buscaría frenar.

Los senadores libertarios bajaron al recinto pero no se sentaron en sus bancas. Con 25 presentes registrados, de los bloques dialoguistas, la sesión se dio por caída a las 11.31. El peronismo tampoco apareció.

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LEER MÁS: Esteban Bullrich renunció al PRO por proteger a Manuel Adorni Así el bloque de La Libertad Avanza en el Senado dejó caer la sesión convocada para este jueves. De esta manera, la fuerte discusión que se esperaba sobre la interpelación y posible moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó trunca.