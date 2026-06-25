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El Gobierno nacional confirmó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno nacional avanza con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos. La coordinación la lleva adelante Manuel Adorni.

25 de junio 2026 · 21:26hs
La coordinación de la ayuda comunitaria del Gobierno nacional a Venezuela la lleva adelante Manuel Adorni.

La coordinación de la ayuda comunitaria del Gobierno nacional a Venezuela la lleva adelante Manuel Adorni.

El Gobierno nacional ultimó detalles y avanzó con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 188 muertos y 1520 heridos.

LEER MÁS: Asciende a 164 el número de muertos en Venezuela por los terremotos

Qué dispusieron desde el Gobierno nacional

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

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Horas más tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que recursos coloca a disposición el Gobierno: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, en primer término.

Además, dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

Además de 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, expuso el vocero.

gobierno nacional Ayuda Venezuela
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