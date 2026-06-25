El Gobierno nacional ultimó detalles y avanzó con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 188 muertos y 1520 heridos.
El Gobierno nacional confirmó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela
El Gobierno nacional avanza con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos. La coordinación la lleva adelante Manuel Adorni.
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Qué dispusieron desde el Gobierno nacional
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.
Horas más tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que recursos coloca a disposición el Gobierno: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, en primer término.
Además, dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
Además de 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.
“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, expuso el vocero.