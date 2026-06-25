El dólar oficial se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año y ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio. Este jueves, el tipo de cambio mayorista cotizó a $1.477 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482.
El dólar se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año
El dólar ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio y se mantiene en el nivel más alto en lo que va del año.
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El comportamiento del dólar
Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, acumula una suba de $16, lejos del aumento de $33 registrado en toda la semana anterior. Su cotización se sostiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias ($1.799,21), con una brecha del 21,7%.
El tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1.498,12.
En contraste, el dólar MEP se mueve a $1.502,25 y el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1551,18. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520.