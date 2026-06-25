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El dólar se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año

El dólar ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio y se mantiene en el nivel más alto en lo que va del año.

25 de junio 2026 · 18:50hs
El dólar se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año. 

El dólar se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año. 

El dólar oficial se mantiene en su nivel más alto en lo que va del año y ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio. Este jueves, el tipo de cambio mayorista cotizó a $1.477 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482.

LEER MÁS: El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

El comportamiento del dólar

Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, acumula una suba de $16, lejos del aumento de $33 registrado en toda la semana anterior. Su cotización se sostiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias ($1.799,21), con una brecha del 21,7%.

El dólar oficial ganó $10 este viernes y se ubicó en los $1.480. 

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

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El tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1.498,12.

En contraste, el dólar MEP se mueve a $1.502,25 y el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1551,18. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520.

Dólar año
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