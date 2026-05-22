Privatización de rutas: con la 12 y la 18, se abrieron los sobres para licitar la Etapa 3

Son ocho tramos en total, distribuidos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos. Se trata de la Etapa 3 de la Red Federal de Concesiones.

El Gobierno nacional continúa con la privatización de rutas, en este caso la Etapa 3.

El Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de las rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres con las ofertas para avanzar en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC).

Esta etapa contempla más de 3.900 kilómetros en ocho tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

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En este marco, se presentaron más de 20 oferentes para quedarse con los siguientes corredores viales:

Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.

Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.

Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

Más detalles para tener en cuenta

De esta manera, se completaron los 9.000 kilómetros que el Gobierno puso a licitar para llevar a cabo su privatización.

Por otra parte, con respecto al primer tramo, el Gobierno firmó en enero los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I.

Con 741 kilómetros de rutas nacionales, se trata de los Tramos Oriental y Conexión, que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

El esquema

Tramo Oriental: bajo el control de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).

Tramo Conexión: bajo el control de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Para la Etapa II, todavía no se definieron las empresas que quedarán a cargo de los corredores viales. En ese sentido, la apertura de sobres contó con 15 oferentes distintos, divididos en dos sobres.