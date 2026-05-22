El Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de las rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres con las ofertas para avanzar en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC).
Privatización de rutas: con la 12 y la 18, se abrieron los sobres para licitar la Etapa 3
Son ocho tramos en total, distribuidos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos. Se trata de la Etapa 3 de la Red Federal de Concesiones.
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Sobre la privatización de rutas
Esta etapa contempla más de 3.900 kilómetros en ocho tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
En este marco, se presentaron más de 20 oferentes para quedarse con los siguientes corredores viales:
Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.
Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.
Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.
Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.
Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.
Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.
Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.
Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.
Más detalles para tener en cuenta
De esta manera, se completaron los 9.000 kilómetros que el Gobierno puso a licitar para llevar a cabo su privatización.
Por otra parte, con respecto al primer tramo, el Gobierno firmó en enero los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I.
Con 741 kilómetros de rutas nacionales, se trata de los Tramos Oriental y Conexión, que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.
El esquema
Tramo Oriental: bajo el control de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
Tramo Conexión: bajo el control de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Para la Etapa II, todavía no se definieron las empresas que quedarán a cargo de los corredores viales. En ese sentido, la apertura de sobres contó con 15 oferentes distintos, divididos en dos sobres.