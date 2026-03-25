Por qué denunciaron al exministro de Defensa Luis Petri

Documentos confirman que IOSFA, la fundida obra social, tenía 25.000 millones de superávit cuando el actual Luis Petri asumió como ministro de Defensa

La diputada Lourdes Arrieta insinúa que los fondos para la campaña a diputado nacional del ex ministro se pagó con dineros de la obra social.

Documentos confirman que IOSFA, la fundida obra social, tenía 25.000 millones de superávit cuando el actual Luis Petri asumió como ministro de Defensa

Documentos confirman que IOSFA, la fundida obra social, tenía 25.000 millones de superávit cuando el actual Luis Petri asumió como ministro de Defensa

Documentos del estado de cuentas de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), actualmente en crisis, dan cuenta que en 2023 tenía $25.000 millones de superávit. La crisis financiera desencadenó en el corte total de la cobertura de salud en militares activos y retirados se dio durante la gestión de Luis Petri como ministro de Defensa.

El documento arroja un resultado final del ejercicio en 2023 que aumentó un 5.4% (a $13.289 millones), indicando una mejor capacidad para cerrar el ejercicio con excedente. A su vez, el Patrimonio Neto creció un 67.8% en términos nominales reexpresados, cerrando el año en $32.260 millones. En cuanto al Flujo de Efectivo y Liquidez se destaca un neto positivo con un aumento de $4.327 millones en 2023, revirtiendo la disminución neta de efectivo que ocurrió en 2022. Por otro parte, se destaca que la liquidez inmediata se disparó, aumentando un 182.9% al cierre del ejercicio, alcanzando $6.693 millones.

Luis Petri ex ministro de Defensa IOSFA

El Patrimonio Neto creció un 67.8% en términos nominales reexpresados, cerrando el año en $32.260 millones. En cuanto al Flujo de Efectivo y Liquidez se destaca un neto positivo con un aumento de $4.327 millones en 2023, revirtiendo la disminución neta de efectivo que ocurrió en 2022.

En conclusión, los números de 2023 muestran que, si bien el IOSFA logró mejorar su resultado operativo y su posición de caja al cierre, la entidad opera bajo una presión inflacionaria extrema (evidenciada por la pérdida por RECPAM) y su estructura patrimonial se vio fuertemente influenciada por la capitalización de deudas históricas de los organismos afiliados.

El ex titular de IOSFA durante el gobierno de Alberto Fernández, Darío Díaz Pérez, quien explicó que para revertir las deudas que había de dejado la gestión de Mauricio Macri, fue la creación de un plazo fijo que era un ingreso mensual como respaldo ante los desfasajes de precios o los aumentos de los prestadores. "Una de las medidas que esta gente tomó fue suspender el pago de reintegros, cosa que es gravísimo porque ahí están los casos urgentes en que los afiliados tienen que atenderse por fuera de la obra social y gastan plata. Estamos hablando de gente en actividad y por supuesto retirados, que en algunos casos está bajo la línea de la pobreza", advirtió en junio de 2025 a LPO.

"La gestión de Petri, con Oscar Sagás como presidente, recibió IOSFA con 25 mil millones de pesos de superávit. No sólo se gastaron esa plata, sino que Sagás sacó un préstamo de 14 mil millones al IAF, que nunca se pagó. Después vino Roberto Fiocchi, sacó otro crédito de 42 mil millones, que tampoco se pagó. Y Betina Surballe, la que vino en la última parte de la gestión Petri, vino para tapar todos los chanchullos de los otros dos", indicó en off una persona de la entidad.

La situación de IOSFA empieza a expresarse en protestas de militares que siguen sin servicio y en los tribunales luego de la denuncia presentada por Lourdes Arrieta y que quedó en el juzgado del juez Daniel Rafecas.

iosfa.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

Las consecuencias

Como consecuencia de la crisis sanitaria y financiera los miembros de las Fuerzas Armadas quedaron ante una ausencia total de cobertura médica en diversos puntos del país, obligándolos a costear cirugías y consultas de su propio bolsillo. El colapso de una gestión deficiente y presuntos desvíos de fondos bajo la tutela del Ministerio de Defensa, generó un déficit millonario. Además, se reportaron fuertes tensiones internas entre las distintas fuerzas debido al favoritismo hacia el Ejército en la asignación de recursos. Ante la falta de soluciones, el conflicto comenzó a judicializarse mediante medidas cautelares interpuestas por los damnificados.

Lourdes Arrieta denuncia contra Luis Petri

La denunica de Lourdes Arrieta: Petri financió su campaña con dinero de IOSFA

La diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Defensa por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes en el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

La presentación judicial sostiene que, bajo la administración de Petri, la obras social que cubre a unos 650.000 afiliados sufrió un colapso progresivo, llevando a la suspensión de tratamientos vitales y al endeudamiento crítico de la obra social.

La denuncia habla de desmantelamiento del IOSFA y de vaciamiento de las reservas. En ese sentido, destaca que antes de la llegada de Petri a la gestión gozaba de un superávit financiero al inicio del período investigadas pero las reservas se consumieron rápidamente. "Este desmanejo generó un endeudamiento creciente con prestadores médicos, farmacias y proveedores", apunta.

Por otra parte, la presentación que ya está en el Juzgado Criminal y Correccional federal número 3 de Daniel Rafecas, plantea que "el impacto más alarmante para los afiliados es la interrupción de servicios esenciales y detalla la falta de provisión de medicamentos críticos, incluyendo tratamientos oncológicos e insulina, obligando a los beneficiarios a costear tratamientos de su bolsillo o, peor aún, a suspenderlos". "El resultado de esta gestión ha sido la puesta en riesgo directo de la vida y la salud de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad," afirma Arrieta.

La acusación de malversación se centra en la aplicación indebida de recursos y la celebración de contratos millonarios con droguerías y proveedores, mientras el sistema se desabastecía. La diputada insinúa que los fondos para la campaña a diputado nacional del ex ministro se pagó con dineros de la obra social.

La presentación judicial sostiene que, bajo la administración de Petri, la obras social que cubre a unos 650.000 afiliados sufrió un colapso progresivo, llevando a la suspensión de tratamientos vitales y al endeudamiento crítico de la obra social.

Javier Milei y Luis Petri.jpeg Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa.

Además, la denuncia pide investigar el destino del préstamo de $40.000.000.000 otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) supuestamente destinado a la modernización de la infraestructura del IOSFA que nunca fue explicado de manera transparente.

En este contexto, Arrieta solicitó medidas urgentes, incluyendo el secuestro de toda la documentación administrativa del Ministerio de Defensa y del IOSFA para determinar el alcance del perjuicio patrimonial y la responsabilidad penal de los exfuncionarios.

En tnato la diputada Arrieta señala que Oscar Sagasti, primer hombre de Petri en IOSFA, pidió un préstamo a la Institución de Asistencia Financiera (IAF) que nunca pagó. Luego pidieron otro préstamo de $42.000 millones que fue destinado a pagar deudas con proveedores y laboratorios en lugar del equipamiento médico planeado, provocando un aumento del déficit a $210.000 millones para ju

nio de 2025.

Luis Petri Gran Bretaña colaboracionismo

Este tema también fue parte del picante cruce entre Victoria Villarruel y Petri en X tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de Javier Milei. La vicepresidenta demandó a Petri explicaciones y tuiteó: "Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

"Creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", ironizó Villarruel, que también chicaneó a Petri por sus "cosplays" y "trencitos" con Milei. Villarruel puso énfasis también en los mendocinos que trajo Petri a conducir la obra social y formaron parte de la severa crisis financiera actual.