Por decreto, el Gobierno Nacional destinó $100.000 millones a la SIDE

A través de un DNU, el Gobierno Nacional informó que se destinarán 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional. No obstante los fondos son de "carácter reservado", por lo que el Poder Ejecutivo no está en obligación de informar el destino de estos ingresos.

Minutos después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, referentes de la oposición criticaron duramente la decisión del gobierno. La primera fue Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica, quien criticó: "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia". En la misma línea la senadora Juliana Di Tullio, apuntó directamente hacia Javier Milei: "El presidente del 'cambio' a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades".

La medida, publicada este martes a través del Decreto 656/2024, cuenta con la firma del presidente, Javier Milei; de la canciller, Diana Mondino; del ministro de Defensa, Luis Petri; del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y del ministro de Salud, Mario Russo.

Quién será el director de la SIDE

Se confirmó que el titular de la SIDE será el ex director de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, Sergio Neiffert. De acuerdo a su currículum vitae, no posee título universitario pero cuenta con "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos". No obstante, carece de experiencia en organismos de inteligencias o similares en esta materia.

