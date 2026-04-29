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El gobierno mantiene sin aumento el bono de $70.000 para jubilados en mayo

Este monto se sumará a la actualización mensual que está ligada al último dato de la inflación. En este caso, será del 3,4%.

29 de abril 2026 · 07:59hs
El gobierno mantiene sin aumento el bono de $70.000 para jubilados en mayo

Foto Ilustrativa

El Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida fue establecida mediante el decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante mayo. El bono comenzó a pagarse en 2024 y sigue en el mismo monto. Es decir, no fue actualizado.

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El refuerzo se complementa con la actualización mensual de las prestaciones, atada a la evolución de la inflación. En este caso, el incremento previsto es del 3,4%, según el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, con el bono incluido, alcanzará un total de $463.174,10.

La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo beneficios otorgados bajo la Ley 24.241, regímenes anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales transferidas a la Nación.

También abarca a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones, siempre que estén bajo la órbita del organismo.

Jubilaciones jubilados bono mínima 2.jpg

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Cómo se paga el bono

El bono se otorgará de forma completa a quienes cobren la mínima, mientras que aquellos cuyos ingresos la superen recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope de $70.000. Además, el pago solo se realizará sobre beneficios vigentes en el mes de liquidación.

La normativa establece que el refuerzo tiene carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos.

Impacto en otras prestaciones

El ajuste también impacta en otros programas de la ANSES. La PUAM se ubicará en $314.539,28 y, con el bono, llegará a $384.539,28. En tanto, las pensiones no contributivas tendrán un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo ascenderá a $345.221,87.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $141.285,31, mientras que el monto por hijo con discapacidad alcanzará los $460.044,10.

El esquema de movilidad se aplica de manera automática y busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la dinámica inflacionaria.

Gobierno Bono Jubilados mayo
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