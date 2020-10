Pese a las medidas del Gobierno, el dólar subió a 183 pesos

Asimismo, las paridades implícitas en negocios bursátiles, el contado con liquidación y el dólar MEP, ganaron cinco y ocho pesos, respectivamente, a 177 y 167 pesos este miércoles.

“Después de las medidas del lunes entre el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, hubo fuertes subas para el dólar MEP y el contado con liquidación. Hay que entender el sentido de la norma: está bien que se haya achicado el plazo de parking. Interpreto que sonó a poco reducir de cinco a tres días, no fue drástica la decisión que tomaron. Se especulaba con medidas de mayor magnitud y por eso la reacción. Tranquilamente podrían haber eliminado el parking y no se quitó esta medida de espera de 90 días entre una operación MEP y compra del ‘solidario’”, comentó José Ignacio Bano, de Invertir Online.

Bano dijo a Infobae que “hay que generar más oferta de dólares, no solo foco en la demanda, hubiera sido positivo que alguien que quiere traer los dólares para acá los pueda liquidar por acá, pero es comprensible que no pase: el Banco central necesita dólares y que las divisas pasen por las arcas de la entidad para que sume a las reservas. Pero genera que la gente no los quiera ingresar a $80 y a lo mejor a $170 los traería”.

Impacta en los reducidos mercados paralelos del dólar, por fuera de los férreos controles de cambio oficiales, el enorme salto del déficit fiscal en septiembre, que abona la expectativa de una aceleración de la emisión monetaria hacia fin de año y también para 2021, para financiar el rojo del sector público.

El déficit fiscal primario creció el mes pasado a $167.182 millones (USD 2.020 millones al tipo de cambio mayorista), en medio de los efectos de la pandemia de la Covid-19 en la economía, mientras se atraviesa el pico de contagios y de decesos. El déficit primario del noveno mes del año implica un salto del 559% en relación al resultado negativo por $25.368 millones (USD 306,5 millones) verificado en septiembre de 2019. Y en la comparación con el déficit de agosto de 2020, el resultado de septiembre mostró un incremento nominal del 86,7%, casi el doble.

Aldo Abram, director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso indicó que “los valores actuales de los dólares paralelos están reflejando el enorme riesgo de quedarse en una moneda que va rumbo a depreciarse fuertemente en un contexto de crisis. O sea, no hay nada incoherente en las cotizaciones de los mercados argentinos. El problema es que descuentan que el actual Gobierno seguirá con el actual rumbo económico; por eso el valor de nuestra moneda y de los activos argentinos señalan una buena probabilidad de una crisis en el corto o mediano plazo”.

Este martes la Comisión Nacional de Valores (CNV) formalizó las medidas relativas a los plazos de permanencia para la liquidación de valores negociables y a la participación de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en mercados del exterior, a través de la Resolución 862/2020 publicada en el Boletín Oficial.

Por un lado se redujo a tres días el plazo de permanencia o parking para la venta de títulos valores con liquidación o vía dólar MEP o Cable efectuada por personas humanas y jurídicas o que realizan una transferencia emisora desde su liquidación en el agente de depósito colectivo.

La CNV dispuso además la reducción del plazo de tenencia en cartera a tres días para las personas humanas y jurídicas que realicen una transferencia receptora y luego lo venden con liquidación en dólar MEP/cable o pesos. El ente regulador también dispuso que las ALyC podrán realizar operaciones en mercados no regulados cuando actúan como clientes en mercados del exterior.