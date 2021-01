Pericia marca que Boudou tiene dinero que no pudo justificar

El peritaje contable ordenado por el juez Ariel Lijo arrojó otros valores: es casi la misma cifra que no logró justificar en el estudio preliminar de sus bienes año por año. Pese a que los acusados presentaron nueva documentación para clarificar las inconsistencias detectadas, fuentes judiciales indicaron que las justificaciones, “no fueron suficientes”.

En ese contexto, Lijo -que ya indagó al ex vice por lavado de dinero en 2017, cuando ordenó su detención- lo llamará a indagatoria para que dé explicaciones sobre la segunda imputación: enriquecimiento ilícito. En consecuencia, se deberá ordenar un nuevo análisis sobre una fortuna que sigue levantando sospechas en sede judicial.

A través del primer requerimiento de justificación, pedido por el fiscal Jorge Di Lello, se señaló que el monto total por el que Boudou está siendo investigado por lavado de activos ascendería a 4.238.900 pesos y 995.000 dólares.

Además hubo un segundo pedido de explicación impulsado por la fiscalía, para clarificar los números. Para responderlo, los abogados del ex vice presentaron documentación e informes, que no lograron reducir las sospechas. Aún resta un nuevo llamado a indagatoria y finalmente, la resolución de la situación procesal de Boudou en esta otra causa.

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner permanece bajo arresto domiciliario y la pena por corrupción en el Caso Ciccone concluirá el 1 de junio de 2024. Pero con la finalización de la feria judicial, fines de enero, la causa sobre su patrimonio se posiciona entre los primeros problemas que deberá afrontar.

El expediente lleva varios años en instrucción, y fue la causa que lo condujo a prisión en noviembre de 2017. La fiscalía de Jorge Di Lello había detectado varias inconsistencias en su patrimonio, después de un primer análisis de los números de su patrimonio. Entonces, la acusación era por lavado de dinero.

Di Lello determinó que Boudou contaba con "bienes que no puede justificar con sus ingresos". Y que aquellas inconsistencias son "diversas y de importante envergadura". Otra conclusión que fue determinante tras la finalización del informe pericial es que el ex vice montó una "ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos".

Como maniobra medular, el juez se refirió al blanqueo de capitales del socio y amigo de Boudou -también condenado por Ciccone- José Núñez Carmona, con el dinero "de origen ilícito" que hicieron circular en el mercado. Se acogió al régimen fiscal en 2009 e ingresó al circuito legal 4.2 millones de pesos y 795.000 dólares, Esto se reflejó en las Declaraciones Juradas del 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, como también se plasmó en una modificación en su patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a $7.748.007,49. En un año esto representó un incremento del 388,65%.

Lo imputación sostiene es que ese vínculo societario, "no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal que le posibilitara llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público no podía acogerse a dicho régimen". El juez Lijo fue más allá, y remarcó que el ex vice, “se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública".

La pericia oficial sobre su patrimonio, como ya dio a conocer Clarín, sostiene que entre 2001 y 2007 el incremento patrimonial de Boudou fue del 146%. Los números continuaron en ascenso y a diciembre de 2012 declaró tener bienes por 1.427.059, pero hacia 2012 esa cifra descendió a 1.035.306. Esto fue especificado por los peritos como patrimonio neto.

Se analizó en ese informe la posesión de dos propiedades, diez rodados, dos yates que fueron parte de su patrimonio hasta 2008, tenencia monetarias en diferentes cuentas bancarias, como también, la participación accionaria en dos sociedades: Inversiones Aspen y Hábitat Natural SA.