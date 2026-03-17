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Violencia en el fútbol: Almagro y Nebel sancionados por tres meses

La Policía de Entre Ríos sancionó a Almagro y Nebel: tres meses de restricciones, partidos en estadios neutrales y público visitante prohibido.

17 de marzo 2026 · 12:31hs
Violencia en el fútbol: Almagro y Nebel sancionados por tres meses.

Violencia en el fútbol: Almagro y Nebel sancionados por tres meses.

La Sección Seguridad Deportiva de Concordia, dependiente de la Policía de Entre Ríos, aplicó sanciones a los clubes Almagro de Concepción del Uruguay y Nebel de Concordia tras los recientes incidentes ocurridos en eventos deportivos. Las medidas buscan reforzar la seguridad en los partidos y prevenir nuevos hechos de violencia en el fútbol regional.

Entre las principales disposiciones, se resolvió la suspensión de la localía, lo que obliga a ambos clubes a disputar sus encuentros como locales en estadios neutrales durante el período de sanción. Además, los clubes deberán cubrir el costo total del servicio de Policía Adicional que determine la Jefatura para garantizar la seguridad en cada partido.

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Almagro y Nebel deberán jugar en estadios neutrales y sin hinchas visitantes

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En cuanto al público, se estableció la prohibición de ingreso a hinchas visitantes, permitiéndose únicamente el acceso de una comitiva protocolar de hasta 20 personas, debidamente acreditadas.

Las sanciones también incluyen restricciones sobre el ingreso de elementos a los estadios, como banderas, equipos de mate, sillones y sombrillas. Por tres meses, tampoco se permitirá la entrada de instrumentos de percusión o viento, tanto en condición de local como de visitante.

Por otra parte, se dejó sin efecto una restricción previa que impedía jugar sin público visitante cuando los clubes actuaban como locales. Asimismo, se ordenó el decomiso de los elementos secuestrados en procedimientos anteriores.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y evitar que se repitan incidentes violentos en el ámbito del fútbol regional.

Almagro Público Concepción del Uruguay
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