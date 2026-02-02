Hoy arrancan las sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán hasta el viernes 27 de febrero, según el decreto 24/2026. A partir de marzo comenzarán las sesiones ordinarias. El temario del Gobierno incluye la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. Además, el decreto 53/2026 incorporó la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 o 14 años.

Se estima que la reforma laboral llegue al Senado, su cámara de origen, el 11 o 12 de febrero, mientras que otros proyectos aún no tienen fechas de tratamiento, porque requieren la conformación de comisiones. La actividad legislativa se inicia formalmente este martes 3 de febrero, marcando el inicio de un período de negociaciones clave para el Gobierno.

La Ley de Modernización Laboral ya cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado desde diciembre de 2025, pero entonces no se alcanzaron los votos necesarios para tratarla. La senadora Patricia Bullrich, que lidera el proyecto, afirmó que la votación se realizará antes del 13 de febrero. El oficialismo tiene un principio de acuerdo con 44 legisladores aliados y necesita al menos 37 votos para lograr quórum.

Respaldo de gobernadores

Las negociaciones con gobernadores son centrales, ya que los apoyos dependen de fondos y compensaciones. Gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta) respaldan la reforma en general, aunque sectores peronistas se oponen al artículo que reduce alícuotas del impuesto a las Ganancias. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con distintos mandatarios provinciales para avanzar en acuerdos fiscales.

En paralelo, Patricia Bullrich busca consensos negociando cambios en el texto de la reforma laboral y se reunirá con jefes de bloques dialoguistas de la UCR para consolidar apoyos. La oposición se muestra fragmentada: en el Senado, el subbloque Convicción Federal votó dividido en temas previos como el Presupuesto 2026, generando tensiones internas y dificultando la coordinación contra los proyectos del oficialismo.

En cuanto al Régimen Penal Juvenil, el Gobierno suma apoyos de otros bloques y de gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que sostiene que menores de 14 años deben ser juzgados por delitos graves. La falta de unidad de la oposición, con sectores que exigen cambios profundos y otros que negocian compensaciones provinciales, deja al oficialismo con margen para avanzar en su agenda durante este período extraordinario.