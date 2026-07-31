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Paro docente: el Gobierno nacional advirtió sanciones si el no se garantiza el 75% del servicio

El Gobierno nacional recordó que la educación es un servicio esencial y avisó que habrá sanciones si no se garantiza el 75% del servicio en el paro docente.

31 de julio 2026 · 22:12hs
El Gobierno nacional advirtió sanciones si no se garantiza el 75% del servicio durante el paro docente.

El Gobierno nacional advirtió sanciones si no se garantiza el 75% del servicio durante el paro docente.

El Gobierno nacional advirtió este viernes que el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el próximo lunes deberá garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en cumplimiento de la legislación vigente.

LEER MÁS: El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

El comunicado del Gobierno nacional

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral establece a la educación como un servicio esencial y fija obligaciones durante las medidas de acción directa.

Ctera informó que el próximo lunes habrá un paro docente en todo el país. 

El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

En el marco del paro docente, el CGE reportó un 77% de presentismo en las escuelas de la provincia. 

Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

En ese marco, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que el artículo 101 de la norma dispone que debe asegurarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.

Según indicó el Ministerio, la norma busca garantizar la continuidad de las actividades educativas y resguardar el derecho de los estudiantes a recibir clases.

“Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, sostuvo el comunicado oficial.

Asimismo, el Gobierno advirtió que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”.

Paro docente gobierno nacional sanciones Servicio
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