Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000.

El gremio que representa a los empleados de comercio y las cámaras empresarias sellaron una paritaria para abril-junio con subas escalonadas.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario, con una suba salarial del 5%.

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes al mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

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La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos, que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el CCT 130/75, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

La paritaria de Comercio sintoniza con la pauta salarial del Gobierno, por lo que se descuenta que será homologado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.