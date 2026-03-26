Uno Entre Rios | El País | Comercio

Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000

El gremio que representa a los empleados de comercio y las cámaras empresarias sellaron una paritaria para abril-junio con subas escalonadas.

26 de marzo 2026 · 22:36hs
Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000.

Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario, con una suba salarial del 5%.

El acuerdo en Comercio

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes al mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

El Indec informó que la actividad económica creció un 1,6% internaual durante enero.

Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Fuerte suba del combustible pone en riesgo el abastecimiento en todo el país

Fuerte suba del combustible pone en riesgo el abastecimiento en todo el país

La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos, que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el CCT 130/75, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

La paritaria de Comercio sintoniza con la pauta salarial del Gobierno, por lo que se descuenta que será homologado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Comercio CAME acuerdo
Noticias relacionadas
bullrich se reunio con manuel adorni y ratifico la presentacion de paquete de reformas

Bullrich se reunió con Manuel Adorni y ratificó la presentación de paquete de reformas

Previo a la Pascua, la demanda de este alimento se incrementa y las pescaderías ofrecen múltiples opciones. Los ejemplares habitan el Mar Argentino

Semana Santa: piden no comprar una especie de pez en peligro crítico de extinción

Este jueves se escucha a más expositores. En la primera hubo una abrumadora mayoría que se manifestó en contra del proyecto.

Ley de Glaciares: arrancó la segunda jornada de audiencia pública, con participación remota

Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA, un organismo fundamental conformado por científicos, técnicos, profesionales y administrativos

INTA inicia en abril un plan de 1.500 retiros voluntarios

Ver comentarios

Lo último

Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000

Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000

Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

Ultimo Momento
Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000

Paritaria de Comercio: acuerdan suba del 5% en tres tramos y suma fija de $20.000

Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Francia le ganó a Brasil en un amistoso con aroma a Mundial

Francia le ganó a Brasil en un amistoso con aroma a Mundial

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Scaloni confirmó que Messi jugará los dos amistosos y habló de la cancelación de la Finalissima

Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial

Francia le ganó a Brasil en un amistoso con aroma a Mundial

Francia le ganó a Brasil en un amistoso con aroma a Mundial

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

La provincia
Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

Rogelio Frigerio lanzó financiamiento para fortalecer a empresas de Entre Ríos

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

La Municipalidad de Paraná realiza mejoras en la plaza Primera Junta

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

Dejanos tu comentario