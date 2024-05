Nuevas declaraciones de Máximo Thomsen: "Nunca tuve intención de matar a Fernando Báez Sosa"

Máximo Thomsen sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: "No me siento asesino"

Fernando Báez Sosa juicio crimen de los rugbiers.jpg

Los instantes después del crimen

La segunda parte del diálogo con el periodista Rolando Barbano inicia con su versión de los momentos después de la pelea que terminó con la vida de Fernando: "Fui a la casa a cambiarme porque estaba cerca y tenía hambre. Siempre, después de salir, me daban ganas de comer" y agregó: "Quería estar más cómodo, tenía rota la camisa, estaba impresentable. De la sangre en las zapatillas (con la sangre de Fernando) no me di cuenta. Las dejé, me puse ojotas y salí" y ratificó: "Nunca tuve intención de matar a Fernando".

En este marco, se le consultó por su ida a la cadena de comida rápida McDonalds y negó que eso haya sido una coartada: "Solamente fuimos a comer. Le había dicho a Lucas (Pertossi) que teníamos hambre. Íbamos siempre (a comer). Salí, hubo un problema y nos fuimos a comer para después dormir y empezar otro día". Seguidamente se le inquirió por el audio donde se escucha a Pertossi decir que Fernando "caducó": "Ese mensaje lo escuché en el juicio, proque en ningún momento agarré el celular. Yo solo quería comer e irme a acostar".

Ante esta respuesta, Barbano le espetó que él estaba con Lucas Pertossi en el local de comida rápida: "Me dijo de una pelea y que algo malo había pasado y había una ambulancia. Le respondí que pudo ser otra pelea. Para mí, lo grave era que un chico esté en el hospital, porque no lo tenía presente (a Fernando). Fue muy rápido, un abrir y cerrar de hijos", comentó.

Maximo Thomsen.jpg

La falsa acusación contra Pablo Ventura

En otro punto del diálogo se le consultó por los motivos detrás de la acusación falsa hacia Pablo Ventura, un remero de Zárate que ni siquiera se encontraba en Villa Gesell el día del crimen. Thomsen admitió que lo inculpó ante las autoridades: "Los policías me empiezan a hacer preguntas y me empecé a asustar, me temblaban las piernas y di un nombre que no lo podían vincular a nosotros, alguien nada que ver. Tiré un nombre por tirar, no porque tenga algo contra él. Esperaba el momento para pedirle disculpas, me arrepiento ciento por ciento", manifestó.

Abogado tomei defenso caso Fernando Báez Sosa.jpg

La defensa de Hugo Tomei

En el juicio que se realizó en 2022 el abogado Hugo Tomei, conocido en la ciudad de Zárate, fue quien tomó la defensa de los ocho rugbiers. La estrategia del letrado consistía en demostrar que el crimen se había dado por una riña y hacía énfasis en el pacto de silencio de los jóvenes. Al ser consultado por los motivos detrás de que un solo abogado los representara a todos, dijo: "Las familias concordaron que era lo mejor, como él era un abogado conocido en Zárate. A nosotros nos dijo que en 15 días esto se solucionaba, que ya había hablado con el fiscal".

En esta línea, Thomsen consideró que no sintió haber sido bien defendido por Tomei: "Al no decir todas estas cosas lo único que pasó es que me siguieron apuntando a mí y cargando con cosas que no hice. Estaba ahí y pasó lo que pasó, pero siempre me quise hacer cargo de lo que hice, porque los errores se pagan y estoy acá pagando por mi error, pero quiero que me culpen por lo que pasó", indicó.

Fernando Báez Sosa Rugbiers padres Justicia.jpg

Nueva disculpa a los padres de Fernando

Cerca del final de la entrevista, Máximo se refirió a Graciela y Silvino, los madres de Fernando: "Siempre quise pedirles perdón, pero sé que el perdón no es suficiente. Ojalá (Fernando) descanse en paz y puedan encontrar paz en el corazón. No pido que me perdonen porque sé que si estuviese del otro lado, capaz pensaría igual que ellos. Solo sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto" y agregó que todas las noches reza porque "Fernando tenga paz".

Thomsen habló de su vida cotidiana dentro del penal. Comentó que la mayor parte del día se encuentran encerrados y cuentan con cuatro horas de patio: el resto del día juegan al ajedrez o las cartas e incluso "de vez en cuando nos dejan ver una película" y aclaró que no tienen permitido estudiar.

"Extraño todo de estar afuera: a mi familia, mis amigos, trabajar con mi papá. También a una persona que fue, es y será muy importante, se convirtió en un pilar", indicó y aclaró que dentro de la cárcel conoció a una chica con la que tuvo una relación por dos años pero que terminó porque "fue mucho para ella": "Quiero que termine todo esto para buscarla y abrazarla".